Tuyển Việt Nam nỗ lực đấu đội bóng Nhật Bản, sẵn sàng gặp Thái Lan, Trung Quốc ở giải tranh vé World Cup

Vào hôm 5/4 vừa qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tập huấn tại Nayoga trong hơn 1 tuần. Đây là chuyến đi nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết (VCK) U17 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1/5 tại Trung Quốc.

U17 nữ Việt Nam mở màn chuyến tập huấn bằng trận đấu với đội bóng trường THPT Fujieda Junshin vào ngày 7/4 và để thua với tỉ số 0-5. Đây là trận đấu giúp các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội cọ xát với đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt, qua đó rút ra nhiều bài học.

Một ngày sau, toàn đội bước vào trận đấu tập thứ hai gặp trường THPT Iwata Higashi. Lần này, U17 nữ Việt Nam cho thấy nhiều sự tiến bộ khi hòa 0-0. Dù không có bàn thắng, nhưng đội tuyển được đánh giá thi đấu tốt hơn và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, các chân sút vẫn chưa thể tận dụng thành công các cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng.

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có trận giao hữu thứ ba gặp Đại học Aichi Toho vào ngày 11/4, trước khi khép lại đợt tập huấn tại Nhật Bản. Ban huấn luyện kỳ vọng các trận đấu này sẽ giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu và hoàn thiện chuyên môn hướng tới VCK U17 nữ châu Á 2026.

Ở giải đấu này, những lá thăm may rủi đưa U17 nữ Việt Nam vào bảng A. Đội sẽ lần lượt chạm trán U17 Thái Lan (1/5), U17 Trung Quốc (4/5) và U17 Myanmar (7/5). Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao nhưng cũng rộng mở cơ hội đi tiếp cho U17 nữ Việt Nam, bởi ngoài chủ nhà U17 Trung Quốc mạnh hơn, hai đối thủ còn lại đều được đánh giá ngang tầm.

VCK U17 nữ châu Á năm nay cũng là lần đầu tiên giải đấu được tăng số đội tham dự lên thành 12 đội. Các đội đưa chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội nhất nhì mỗi bảng và 2/3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết.

Đáng chú ý, đây đồng thời cũng là vòng loại World Cup U17 nữ 2026 tại Maroc. Theo điều lệ giải, châu Á có 4 suất tham dự giành cho 4 đội lọt vào bán kết giải châu lục.