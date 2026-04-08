Hé lộ thể thức FIFA ASEAN Cup, tuyển Việt Nam hưởng lợi lớn, chỉ cần đá 3 trận để giành cúp?

Năm nay, FIFA có sự thay đổi lớn khi quyết định gộp các đợt tập trung tháng 9 và tháng 10 thành một giai đoạn kéo dài 3 tuần từ 21/9 đến 6/10. Và đây dự kiến cũng sẽ là quãng thời gian FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức.

Dù vẫn ở quy mô khu vực, nhưng khác với giải ra đời từ năm 1996 do LĐBĐ Đông Nam Á tổ chức, FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu mới được ra đời năm nay và do FIFA tổ chức.

Và theo nguồn tin của chúng tôi, FIFA sẽ tổ chức giải này theo thể thức mới lạ, chưa từng xuất hiện tại khu vực Đông Nam Á trước đây.

Xuân Son và các đồng đội sẽ dự 2 giải vô địch Đông Nam Á trong năm 2026. Một giải do LĐBĐ Đông Nam Á tổ chức từ ngày 24/7 đến 26/8, một giải do FIFA tổ chức từ ngày 21/9 đến 6/10.

Cụ thể, cả 11 đội tuyển tại Đông Nam Á đều sẽ được tham dự, chia thành 3 nhóm hạt giống, xếp vào 4 nhánh đấu loại trực tiếp. Việc phân loại hạt giống sẽ dựa vào thứ hạng của các đội bóng trên bảng xếp hạng thế giới vào đầu tháng 9/2026.

Nhóm hạt giống số 1 gồm 4 đội có thứ hạng FIFA cao nhất và sẽ nằm ở 4 nhánh đấu khác nhau. Trong khi đó, nhóm hạt giống số 2 gồm 4 đội có thứ hạng FIFA cao tiếp, còn nhóm 3 gồm 3 đội còn lại.

Ở vòng 1, ban tổ chức sẽ bốc thăm chia cặp. 1 đội ở nhóm hạt giống số 2 sẽ có lá thăm may mắn để vào thẳng vòng sau, trong khi 3 đội còn lại gặp 3 đội ở nhóm hạt giống số 3. Các đội thi đấu loại trực tiếp 1 lượt trận để tranh vé đi tiếp. Việc bốc thăm này cũng sẽ xếp các đội bóng vào nhánh đấu cụ thể ở vòng tiếp theo.

Tới vòng 2 (tương đương vòng tứ kết), 4 đội hạt giống số 1 mới bắt đầu phải thi đấu và sẽ gặp 4 đội vừa vượt qua vòng 1 theo nhánh đấu đã được bốc thăm trước đó. Các đội sẽ thi đấu loại trực tiếp 1 lượt duy nhất để tìm ra 4 cái tên vào bán kết. Tiếp đó, vòng bán kết và trận chung kết sẽ tiếp tục với thể thức tương tự để tìm ra nhà vô địch.

Minh họa cách bốc thăm chia nhánh FIFA ASEAN Cup 2026.

Thể thức nói trên khác hoàn toàn so với ASEAN Cup do LĐBĐ Đông Nam Á tổ chức, nơi các đội được chia thành 2 bảng rồi chơi lượt đi, lượt về tại bán kết và chung kết. Điều này giúp số trận đấu được giảm bớt, nơi mỗi đội chỉ phải chơi tối đa 4 trận. Với tuyển Việt Nam, đội sẽ chỉ cần chơi tối đa 3 trận để giành cúp, thay vì 7 trận như giải ASEAN Cup cũ.

Trên thực tế, cách phân nhánh thi đấu loại trực tiếp như trên đã được FIFA áp dụng từ lâu tại các vòng play-off liên lục địa World Cup cả nam và nữ.

Tuyển Việt Nam có cơ hội giành 2 cúp vô địch Đông Nam Á trong cùng 1 năm. (Ảnh: Tú Anh)

Tuyển Việt Nam hiện xếp hạng 99 thế giới, thứ 2 Đông Nam Á. Một vị trí nằm trong nhóm hạt giống số 1 là điều khó tuột khỏi tay thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tất nhiên, người hâm mộ vẫn sẽ phải chờ thông báo chính thức từ ban tổ chức về thể thức của FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng chắc chắn với việc được FIFA đứng ra tổ chức, giải vô địch Đông Nam Á mới này sẽ được đầu tư lớn, hứa hẹn mang đến sự chỉn chu, chuyên nghiệp hơn và nguồn tiền thưởng lớn cho các đội tham dự.