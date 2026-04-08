Tính nước cờ mới với Đình Bắc và ASIAD, HLV Kim Sang-sik liệu có vắng mặt ở giải đấu của FIFA?

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin HLV Kim Sang-sik có ý định gọi Đình Bắc và một số trụ cột U23 Việt Nam vừa giành HCĐ châu Á tham dự ASIAD 2026.

Ban đầu, VFF tính gây dựng lứa U23 mới với nòng cốt ở độ tuổi U21 (sinh từ năm 2005 trở lại đây) để chuẩn bị cho SEA Games 2027 và vòng loại Olympic 2028. Tuy nhiên sau màn trình diễn của đội tại giải giao hữu CFA Team China 2026 (thua 2, hòa 1, xếp cuối giải), HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện được cho là đang cân nhắc khả năng bổ sung một vài vị trí giàu kinh nghiệm cho đội hình U23 Việt Nam dự Á vận hội trên đất Nhật Bản sắp tới.

Đình Bắc sinh năm 2004, vẫn đủ tuổi dự ASIAD 2026.

Chưa rõ quyết định cuối cùng của VFF và HLV Kim Sang-sik sẽ là như thế nào, nhưng chắc chắn một điều rằng các bên cần cân nhắc thật kỹ. Nguyên nhân là bởi ASIAD 2026 sẽ diễn ra trùng với đợt FIFA Days tháng 9 và 10, thời điểm FIFA ASEAN Cup được tổ chức.

Năm nay, FIFA có sự thay đổi lớn khi quyết định gộp các đợt tập trung tháng 9 và tháng 10 thành một giai đoạn kéo dài 3 tuần từ 21/9 đến 6/10/2026. Đây cũng sẽ là thời điểm FIFA ASEAN Cup diễn ra. Dù vẫn là giải vô địch Đông Nam Á nhưng đây là lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức bởi FIFA, với thể thức được hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều sự mới mẻ và hấp dẫn.

Trong khi đó, ASIAD 2026 sẽ diễn ra từ 19/9 đến 4/10/2026. Điều đó đồng nghĩa với việc HLV Kim Sang-sik khó lòng cầm quân dự 2 giải đấu cùng lúc. Đồng thời, ông cũng sẽ phải tính toán phân bổ lực lượng sao cho phù hợp giữa ĐTQG và U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik sẽ tính toán ra sao cho 2 giải đấu lớn cùng diễn ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10?

Dùng Đình Bắc, Văn Khang, Nhật Minh… cho tuyển Việt Nam, hay đưa nhóm cầu thủ này trở lại đội U23? Và nếu quyết tâm đặt thành tích tốt tại ASIAD, liệu HLV Kim Sang-sik có đích thân cầm quân dự giải đấu này và trao quyền dẫn ĐTQG cho trợ lý ở FIFA ASEAN Cup? Rõ ràng, việc ưu tiên ASIAD hay FIFA ASEAN Cup, đó sẽ là bài toán mà thầy Kim phải sớm tìm ra lời giải!

Đáng chú ý, ngay trước hai giải đấu trên sẽ là kỳ ASEAN Cup 2026 quen thuộc do LĐBĐ Đông Nam Á tổ chức. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8.