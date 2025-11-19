Tuyển Việt Nam nhận tin vui từ FIFA sau màn tỏa sáng của Nguyễn Xuân Son

Nguyễn Xuân Son đánh dấu ngày trở lại màu áo đội tuyển Việt Nam bằng bàn thắng vào lưới tuyển Lào. Pha lập công trên chấm 11m của chân sút 28 tuổi mở đường cho đoàn quân áo đỏ giành chiến thắng 2-0.

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 5,89 điểm trên BXH FIFA. Theo tính toán, “Những chiến binh Sao Vàng” đang có 1189,51 điểm và leo thêm 1 bậc lên hạng 109 thế giới. Tính riêng ở châu Á, tuyển Việt Nam xếp thứ 20. Còn tại khu vực Đông Nam Á, đoàn quân áo đỏ đứng thứ 2 sau Thái Lan.

Nguyễn Xuân Son ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng 2-0 trước Lào

109 cũng là vị trí cao nhất của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Lần gần nhất đoàn quân áo đỏ đạt được thứ hạng này là sau trận thắng 5-0 Lào hồi tháng 3/2025.

Cơ hội tiếp theo để đội tuyển Việt Nam cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA là cuộc tái đấu với tuyển Malaysia vào tháng 3/2026.