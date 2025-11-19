  Về trang chủ

Tuyển Việt Nam nhận tin vui từ FIFA sau màn tỏa sáng của Nguyễn Xuân Son

Tuyển Việt Nam có thêm tin vui sau chiến thắng trước Lào.

Nguyễn Xuân Son đánh dấu ngày trở lại màu áo đội tuyển Việt Nam bằng bàn thắng vào lưới tuyển Lào. Pha lập công trên chấm 11m của chân sút 28 tuổi mở đường cho đoàn quân áo đỏ giành chiến thắng 2-0.

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 5,89 điểm trên BXH FIFA. Theo tính toán, “Những chiến binh Sao Vàng” đang có 1189,51 điểm và leo thêm 1 bậc lên hạng 109 thế giới. Tính riêng ở châu Á, tuyển Việt Nam xếp thứ 20. Còn tại khu vực Đông Nam Á, đoàn quân áo đỏ đứng thứ 2 sau Thái Lan.

Tuyển Việt Nam nhận tin vui từ FIFA sau màn tỏa sáng của Nguyễn Xuân Son- Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Son ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng 2-0 trước Lào

109 cũng là vị trí cao nhất của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Lần gần nhất đoàn quân áo đỏ đạt được thứ hạng này là sau trận thắng 5-0 Lào hồi tháng 3/2025.

Cơ hội tiếp theo để đội tuyển Việt Nam cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA là cuộc tái đấu với tuyển Malaysia vào tháng 3/2026.

Xuân Son ghi bàn, Tuấn Hải tạo siêu phẩm, tuyển Việt Nam vẫn ngập tràn âu lo sau chiến thắng
