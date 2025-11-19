Xuân Son ghi bàn, Tuấn Hải tạo siêu phẩm, tuyển Việt Nam vẫn ngập tràn âu lo sau chiến thắng

Những con số thống kê đã cho thấy các chân sút của tuyển Việt Nam “cùn” ra sao trước tuyển Lào. Suốt hiệp đầu tiên, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội lên tới 71 so với 29% của Lào, thực hiện tới 9 pha dứt điểm so với 1 của Lào, nhưng các chân sút áo trắng chỉ có 2 pha dứt điểm trúng đích, và không có cú sút nào trong số đó thực sự tạo mối đe doạ cho thủ thành Anoulak Vilaphonh.

Thậm chí, chính Lào mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Ngay phút thứ 3, tận dụng tình huống Xuân Mạnh lúng túng để mất bóng, Bounkong đã thực hiện pha cứa lòng đưa bóng đi rất căng, lập bập khiến thủ môn Văn Lâm phải vất vả bay người đẩy bóng.

Ở thế cửa dưới, tuyển Lào đã chơi cực kỳ biết người biết ta. Đội chủ nhà lép vế về tỷ lệ kiểm soát bóng, các cầu thủ đá với đội hình thấp, nhưng cách chơi của họ không hề thụ động. Tuyển Lào sẵn sàng thực hiện những đường chuyền dài để tạo cơ hội tiếp cận khung thành Việt Nam, có một vài tình huống gây ra khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự chơi không thật sự chắc chắn của đội khách.

Trong khi đó, dù được đánh giá cao hơn nhiều song tuyển Việt Nam lại chơi rất bế tắc. Có vài tình huống, các tiền vệ áo trắng như Văn Vĩ, Pendant Quang Vinh đã chơi tốt với những pha chuyền bóng hay làm tường tinh tế, nhưng các chân sút lại bỏ lỡ vô duyên.

Điển hình phải kể tới cú sút… lên trời của trung phong Tiến Linh khi anh ở tư thế khá thoải mái, chỉ cách cầu môn chừng 6 mét. Thời điểm cuối hiệp 1, Tiến Linh tiếp tục làm nản lòng người hâm mộ với cú sút rất thiếu cảm giác trong vòng cấm đưa bóng đi chệch khung thành tới vài mét. Sau đó ít phút, hai tiền vệ Hoàng Đức và Văn Đô lại có pha… “giẫm chân nhau” vì không hiểu ý, để thời cơ trôi qua sau đường chuyền bóng hay của Văn Vĩ trước đó.

Tuyển Việt Nam có hiệp 1 rất đáng quên.

Vẻ đăm chiêu của HLV Kim Sang-sik.

Thi thoảng, máy quay truyền hình lại bắt được hình ảnh HLV Kim Sang-sik tỏ ra sốt ruột, cùng với đó là hình ảnh Xuân Son lặng lẽ khởi động bên ngoài đường biên.

Sau hiệp 1 đầy nhạt nhoà, HLV Kim Sang-sik phải thay mới hoàn toàn hàng công ngay đầu hiệp hai, với việc tung liền 4 cầu thủ Tuấn Hải, Xuân Son, Hai Long và Gia Hưng vào sân.

Trong số 4 cầu thủ này, bộ đôi Xuân Son và Tuấn Hải mang tới nhiều nét mới cho khả năng tấn công của tuyển Việt Nam. Phút 60, chính Xuân Son là người đã làm tường rất hay, để Tuấn Hải thoải mái sút bóng cự ly gần nhưng thần may mắn lại đứng về phía tuyển Lào khi trái bóng dội ngang bật ra.

Thế nhưng, tuyển Việt Nam đã không phải quá tiếc nuối, khi một lần nữa bộ đôi Hải – Son lại ghi dấu ấn để tạo ra bàn mở tỷ số. Chính Tuấn Hải là người tạo ra quả penalty với pha căn ngang khiến hậu vệ Lào để bóng chạm tay. Sau đó, Xuân Son trên chấm 11m đã thực hiện cú sút quyết đoán, không cho thủ môn Lào cơ hội cản phá.

Như vậy là Xuân Son đã lập tức ghi bàn trong ngày tái xuất ở ĐTQG sau suốt gần 1 năm chấn thương. Sau bàn thắng, anh ăn mừng cảm xúc bằng cách hôn lên chiếc đầu gối của mình.

Xuân Son ghi bàn trên chấm 11m.

Sau bàn mở tỷ số, tuyển Việt Nam tiếp tục dâng lên để tìm thêm bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, hàng thủ tuyển Lào đã thi đấu kiên cường, bất chấp việc nhiều vị trí tỏ ra đuối sức ở thời điểm cuối trận.

Đến phút 90+2, đến lượt Tuấn Hải là người toả sáng khi thế trận đã an bài. Tận dụng pha đẩy bóng không tốt của thủ môn Lào, tiền đạo sinh năm 1998 đã lập tuyệt phẩm tung người móc bóng “xé lưới” cầu môn đội chủ nhà.

Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-0 cho tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm ở trận đấu này, tiếp tục đứng nhì bảng tại vòng loại Asian Cup, duy trì thế bám đuổi với Malaysia. Song về cơ bản, đây là chiến thắng chưa thực sự thuyết phục của tuyển Việt Nam. Toàn đội vẫn còn bộc lộ nhiều thiếu sót ở cả hàng phòng ngự lẫn tấn công, và trước mắt thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn “đòi nợ” Malaysia ở trận lượt về mang tính quyết định vào tháng 3 năm sau.

Tỷ số chung cuộc: Lào 0-2 Việt Nam

Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam:

Đội hình tuyển Lào:

Anoulak Vilaphonh (thủ môn), Phoutthavong Sangvilay, Sonevilay Phetviengsy, Phetdavanh Somsanith, Chanthavixay Khounthoumphone, Damoth Thongkhamsavath, Chony Wenpaserth, Soukphachan Leuanthala, Vongsakda Chanthaleuxay, Buonphaeng Xaysombath, Bounphachan Bounkong