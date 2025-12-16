Tuyển Việt Nam nhận tin vui từ FIFA, lần đầu tiên trong lịch sử vượt mặt Indonesia

Theo đợt cập nhật dữ liệu mới nhất của FIFA, đội tuyển futsal Việt Nam được cộng thêm 30,01 điểm trên BXH thế giới, điểm tích lũy tăng từ 1171,02 lên 1201,03 điểm.

Việc tăng điểm ấn tượng này có nguyên chính từ thành tích của đoàn quân áo đỏ tại vòng loại Futsal châu Á 2026. Tuyển Việt Nam toàn thắng ở vòng loại khi lần lượt vượt qua Hong Kong (Trung Quốc), Lebanon và Trung Quốc để giành vé dự VCK Futsal châu Á.

Tuyển futsal Việt Nam đạt phong độ cao trong thời gian gần đây

Trên BXH toàn cầu, tuyển Việt Nam leo 6 bậc lên vị trí thứ 20. Tính trong LĐBĐ châu Á, “Những chiến binh Sao Vàng” xếp thứ tư, chỉ sau Nhật Bản, Thái Lan và Iran.

Đặc biệt, tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua Indonesia trên BXH futsal thế giới. Trong những tháng gần đây, tuyển Indonesia không góp mặt ở các giải đấu cấp châu lục nên chỉ tích lũy thêm được vỏn vẹn 1,51 điểm. Đội bóng xứ Vạn đảo tụt 1 bậc từ thứ 23 xuống 24 thế giới.

Tuyển futsal Việt Nam leo lên hạng 20 thế giới

Trong tháng 12/2025, 5 đội tuyển futsal hàng đầu khu vực Đông Nam Á tranh tài tại SEA Games 33 (Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Malaysia). Ngoài việc cạnh tranh những tấm huy chương, loạt trận đấu này là cơ hội cho các đội tích lũy thêm điểm số trên BXH FIFA.

Môn futsal SEA Games 33 diễn ra theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. Lượt trận đầu tiên, Indonesia thắng 5-1 Myanmar trong khi Thái Lan thắng 7-1 Malaysia. Tuyển Việt Nam sẽ ra quân vào ngày lúc 16h00 ngày 16/12 với trận gặp Malaysia.