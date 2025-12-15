  Về trang chủ

Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 15/12: Đoàn Việt Nam gặp khó trước cú tăng tốc bất ngờ

Cuộc cạnh tranh vị trí thứ hai đang trở nên khó khăn với đoàn Việt Nam.

Trong ngày thi đấu 15/12 của SEA Games 33, đoàn thể thao Indonesia tiếp tục tăng tốc và vượt mốc 50 HCV. Ở chiều ngược lại, đoàn Việt Nam trượt HCV ở một số mục tiêu. Khoảng cách HCV giữa 2 đoàn đang ngày càng xa hơn, đoàn Việt Nam cần rất nỗ lực trong những ngày thi đấu còn lại nếu muốn cạnh tranh được vị trí thứ nhì toàn đoàn.

Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV ngày 15/12

1. Nguyễn Thị Thu Thủy (Wushu - tán thủ 60 kg nữ)

2. Trương Văn Chưởng (Wushu - tán thủ 70kg nam)

3. Quách Thị Lan (Điền kinh - 400m vượt rào nữ)

4. Nguyễn Trung Cường (Điền kinh - 3000m vượt chướng ngại vật)

5. Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh - 10000m nữ).

Bảng tổng sắp SEA Games ngày 15/12

Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 15/12: Đoàn Việt Nam gặp khó trước cú tăng tốc bất ngờ - Ảnh 1.

