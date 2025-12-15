Hạ Malaysia nhờ 16 phút "như mơ", U22 Thái Lan đối đầu U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33

U22 Thái Lan vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 một cách tương đối dễ dàng. Với bảng đấu không quá khó khăn, Voi chiến giành trọn 6 điểm, ghi tới 9 bàn thắng và chỉ nhận 1 bàn thua. Ở chiều ngược lại, U22 Malaysia đã phải hồi hộp chờ đến phút cuối mới có được tấm vé cho đội nhì bảng xuất sắc.

16 phút đầu tiên trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 là khoảng thời gian như mơ dành cho U22 Thái Lan. Phút thứ 8, Yotsakorn lập siêu phẩm sút phạt trực tiếp, đưa Voi chiến vươn lên dẫn trước. Tới phút thứ 16, Nabil Yusuf bên phía Malaysia nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

U22 Thái Lan (áo xanh) có lợi thế từ rất sớm

Dẫn trước, chơi hơn người và có sự cổ vũ của khán giả nhà, mọi thứ đều ủng hộ U22 Thái Lan. Nhưng đội chủ nhà lại không tận dụng tốt lợi thế này.

Trong những phút tiếp theo, U22 Thái Lan bỏ lỡ nhiều cơ hội. Các chân sút xứ Chùa Vàng xử lý phần nào nóng vội trong những tình huống có bóng trước khung thành đối phương.

Ở chiều ngược lại, các hậu vệ U22 Thái Lan cũng thi đấu thiếu chắc chắn. Họ để cho U22 Malaysia dù thiệt quân vẫn tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Hết Harry Danish rồi đến Faris Danish có khoảng trống để dứt điểm khiến thủ môn Thái Lan phải vất vả cản phá.

Thậm chí, tới những phút cuối cùng, người hâm mộ Thái Lan vẫn phải “thót tim” khi Haqimi Azim sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc hay Moses suýt ghi bàn với pha chạm bóng trong khu vực 5m50.

Tiếc cho U22 Malaysia khi những nỗ lực của họ không thể mang về bàn thắng nào. U22 Thái Lan thắng chung cuộc 1-0 và giành quyền lọt vào trận chung kết.

Như vậy, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 sẽ là màn so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 ngày 18/12 trên SVĐ Rajamangala, Thái Lan.

Kết quả SEA Games: U22 Thái Lan 1-0 U22 Malaysia

Bàn thắng: Yotsakorn 8'

Đội hình ra sân:

U22 Thái Lan: Chomphat Boonlert, Phon Ek Maneekorn, Phattharaphon Saksakit, Attapol Saengthong, Chaiphon Adton, Sittha Bunla, Yotkorn, Thanakrit Chotmuangpak, Chanaphat Buaphan, Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha

U22 Malaysia: Zulhilmi, Aduibullah, Moses Raj, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Haqimi Azim