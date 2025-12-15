U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games, HLV Kim Sang-sik đứng trước cơ hội giành “cú ăn ba” lịch sử

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra đầy khó khăn dành cho U22 Việt Nam. Nhưng đoàn quân áo đỏ đã bùng nổ trong những phút cuối để ghi liên tiếp 2 bàn thắng của Văn Thuận và Thanh Nhàn để giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước U22 Philippines.

Với việc cùng U22 Việt Nam lọt vào trận chung kết SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đang tiến gần cơ hội “ăn ba”. Trong 3 danh hiệu bóng đá nam ở các cấp đội tuyển danh giá nhất khu vực, ông đã giành được AFF Cup và U23 Đông Nam Á. Nếu có thêm HCV SEA Games, HLV Kim Sang-sik sẽ hoàn tất bộ sưu tập.

Trong lịch sử khu vực Đông Nam Á, chưa có HLV nào đạt được “cú ăn ba”. Những nhà cầm quân lừng lẫy như Park Hang-seo hay Kiatisuk đều từng vô địch AFF Cup lẫn SEA Games nhưng chưa từng nếm hương vị đăng quang ở giải U23 Đông Nam Á.

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra lúc 19h30 ngày 18/12 trên SVĐ Rajamangala, Thái Lan.