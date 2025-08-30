Tuyển Việt Nam nhận tin vui lớn từ FIFA sau 4 trận đấu thăng hoa

Ngày 29/8, trang chủ của FIFA đã công bố BXH mới nhất dành cho các đội tuyển futsal nam, nữ trên thế giới. Theo đó, tuyển futsal nam Việt Nam tăng 5 bậc lên xếp hạng 26 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất lịch sử mà tuyển futsal nam Việt Nam có được.

Tuyển futsal Việt Nam được cộng tới 27,81 điểm, tăng 5 hạng sau loạt trận giao hữu với kết quả rất ấn tượng (từ tháng 4/2025). Toàn đội thi đấu 4 trận với 2 chiến thắng trước Saudi Arabia, 1 trận thắng và 1 hòa trước Kazakhstan.

Nếu tính riêng trong khu vực Đông Nam Á, tuyển futsal Việt Nam đứng thứ 3 sau Thái Lan (hạng 11 thế giới) và Indonesia (hạng 23).

Tuyển futsal Việt Nam tăng 5 bậc trên BXH FIFA.

Vào các ngày 11 và 13/9 tới, tuyển futsal Việt Nam sẽ đá 2 trận giao hữu gặp Kuwait (hạng 43 thế giới). Đây là những trận đấu mang tính chất chạy đà giúp thầy trò HLV Diego Giustozzi chuẩn bị cho đấu trường rất quan trọng là vòng loại futsal châu Á (từ ngày 20/9), chạm trán Hồng Kông (Trung Quốc), tuyển Trung Quốc và Lebanon.

Nếu giành kết quả tích cực ở những trận đấu này, tuyển futsal Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục thăng tiến trên BXH FIFA.

Trong khi đó, tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên hạng 11 thế giới sau khi dừng bước ở tứ kết giải futsal nữ châu Á 2025. Trong khu vực Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 2 sau Thái Lan (hạng 4 thế giới).

Tuyển futsal nữ Việt Nam giữ nguyên hạng 11 thế giới.

Theo lịch của VFF, tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại trong thời gian tới để chuẩn bị tham dự SEA Games 33 ở Thái Lan.

Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo dành cho môn futsal sẽ được công bố vào ngày 12/12/2025.