HLV Indonesia: “ĐT Việt Nam gặp may; chúng tôi đã lập cột mốc mới vì lần đầu tiên cầm hoà họ”

Ở trận tranh hạng Ba giải U16 nữ Đông Nam Á, U16 nữ Indonesia có lợi thế sân nhà nhưng vẫn để thua U16 nữ Việt Nam 6-7 trên chấm luân lưu sau tỷ số 1-1 ở 2 hiệp chính. Sau trận đấu, nhiều cầu thủ trẻ Indonesia đã khóc vì tiếc nuối.

Sau trận đấu, HLV đội U16 nữ Indonesia Timo Scheunemann có phản ứng khá bất ngờ. Dù không giành hạng Ba nhưng ông vẫn cho rằng đội nhà đã đạt được cột mốc quan trọng tại giải đấu năm nay.

“Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã lập nên một cột mốc mới. Bởi vì chúng tôi chưa bao giờ có thể cầm hoà được tuyển Việt Nam sau 90 phút”.

Vị thuyền trưởng bên phía Indonesia tiếp tục khen ngợi các học trò:

“Chúng tôi chưa từng giành kết quả tốt. Hôm nay, chúng tôi đã hoà với Việt Nam. Như tôi đã nói, được rồi, chúng tôi vẫn thua Úc, chúng tôi vẫn thua Thái Lan, nhưng chúng tôi đã hoà Việt Nam. Hoá ra, trận đấu đã phải bước vào loạt sút luân lưu, và loạt sút luân lưu cũng phải kéo dài hơn 5 quả phạt đền”.

HLV Indonesia hài lòng sau trận thua Việt Nam.

HLV Timo Scheunemann cũng cho rằng cả đội nhà lẫn U16 nữ Việt Nam đã gặp may với bàn thắng trong 90 phút:

"Chúng tôi đã may mắn, nhưng Việt Nam cũng may mắn với bàn thắng đầu tiên. Bàn thắng đầu tiên của họ cũng là một tình huống đầy may mắn. Vì vậy, tôi nghĩ trận hòa là xứng đáng”.

HLV Timo Scheunemann lạc quan vào tương lai của U16 nữ Indonesia: “Tôi lạc quan với nhiều thành viên trong đội. Tất nhiên, tôi không tiện nêu tên. Nhưng sẽ có nhiều gương mặt có thể khoác áo ĐTQG trong tương lai và họ sẽ tiếp tục phát triển”.

Trong khi đó, Nafeeza, người đi cùng Timo tại buổi họp báo, cho biết cô tự hào về sự nỗ lực của đồng đội.

"Cảm ơn huấn luyện viên, ban huấn luyện và các đồng đội đã mang đến cho chúng tôi kết quả tốt nhất có thể. Chúng tôi đã tiếp tục thi đấu hết mình trước Việt Nam. Thua trên chấm luân lưu cũng không sao. Nhưng chúng tôi đã chiến thắng với tư thế ngẩng cao đầu”.