Thắng luân lưu đầy nghẹt thở, tuyển Việt Nam khiến Indonesia “đẫm lệ” ngay sân nhà

Do cùng thất bại ở bán kết nên U16 nữ Việt Nam và chủ nhà Indonesia bất đắc dĩ phải gặp nhau ở trận tranh HCĐ giải U16 nữ Đông Nam Á. Trước trận, HLV bên phía Indonesia đã khẳng định cơ hội cho 2 đội sẽ là 50-50 và đây sẽ là một cuộc chiến rất hấp dẫn.

Vị thuyền trưởng của Indonesia đã đúng. Quả thật, dù chỉ là trận tranh hạng Ba nhưng 2 đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu đầy kịch tính và khó lường cho tới phút cuối cùng.

Bất ngờ đã xảy ra ở thời điểm đầu trận khi U16 nữ Việt Nam có bàn thắng dẫn trước ngay từ phút thứ 2. Từ một pha tấn công tưởng chừng không mấy nguy hiểm, Ngọc Anh tung cú dứt điểm không quá căng ngay trước vòng cấm, nhưng bóng khẽ chạm chân một hậu vệ Indonesia và đổi hướng bay vào lưới.

Bàn thắng sớm có phần may mắn giúp U16 nữ Việt Nam chơi hưng phấn. Các cầu thủ áo đỏ kiểm soát bóng nhỉnh hơn, và Linh Chi tiếp tục đe dọa khung thành đối phương với cú sút xa đưa bóng dội xà ngang khung thành Indonesia bật ra ngay phút thứ 10.

Trong thế trận khá chủ động của U16 nữ Việt Nam, Indonesia bất ngờ có bàn gỡ ở phút 15. Từ một tình huống mà các hậu vệ Việt Nam chơi không tập trung, cầu thủ Nafeeza như “nhảy múa” trước vòng cấm rồi tung ra cú sút rất đẹp không cho thủ môn Cẩm My cơ hội cản phá.

Trận đấu đã diễn ra rất căng thẳng và kịch tính.

Bàn gỡ này khiến cục diện trận đấu trở nên cân bằng hơn rất nhiều. Lối đá dựa nhiều vào thể lực của Indonesia khiến U16 nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Suốt những phút còn lại của hiệp 1, hai đội thi đấu giằng co với nhiều pha va chạm ở khu vực giữa sân. Nhiều lần các cầu thủ bị đau khiến trận đấu bị gián đoạn.

Sang hiệp hai, U16 nữ Việt Nam vẫn là đội thi đấu tốt hơn ở những phút đầu tiên. Ngôi sao nổi bật nhất bên phía toàn đội, Linh Chi, lần thứ 2 tung cú sút xa đưa bóng trúng xà ngang khung thành Indonesia ở phút 55. Tuy nhiên, U16 Indonesia cũng mau chóng sốc lại đội hình để tạo ra thế trận rất cân bằng.

Khu vực giữa sân vẫn là trung tâm của những va chạm. Khá nhiều tình huống cầu thủ hai bên thi nhau phải nằm sân khiến các nhân viên y tế phải can thiệp. Suốt phần lớn thời gian của hiệp hai, Indonesia đã chơi tốt ở khả năng phòng ngự và còn tạo được một vài tình huống đáp trả khiến hàng phòng ngự U16 nữ Việt Nam phải hoạt động vất vả.

Thời điểm cuối trận, việc thể lực suy giảm là nguyên nhân chính khiến các pha phối hợp của hai đội không còn đủ độ chính xác để có thể tìm kiếm bàn thắng. Thế trận bế tắc khiến hai đội phải bước vào loạt luân lưu cân não để phân định thắng bại.

Ở loạt luân lưu cân não, với sự bản lĩnh và chuẩn xác hơn, U16 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 7-6. Sau loạt sút, các cầu thủ Việt Nam ăn mừng đầy cảm xúc, còn nhiều cầu thủ Indonesia đã khóc trên sân.

Như vậy, U16 Việt Nam đã giành được tấm HCĐ, khép lại một giải đấu đáng nhớ. Trong khi đó, các cầu thủ Indonesia cũng phần nào “ghi điểm” nhờ tinh thần thi đấu kiên cường ở trận này.

Nhiều cầu thủ Indonesia đã khóc sau trận đấu.

Tỷ số chung cuộc: U16 nữ Việt Nam 1-1 Indonesia (luân lưu: 7-6)

Đội hình xuất phát của U16 nữ Việt Nam: