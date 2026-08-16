Tuyển Việt Nam nhận tấm vé đặc cách tại giải châu Á

Tuyển Việt Nam sẽ góp mặt tại giải đấu cấp châu lục trong năm 2026.

Theo thông báo từ BTC, đội tuyển futsal Việt Nam nằm trong số 12 đội được trao tấm vé đặc cách tham dự Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG) 2026. 12 tấm vé này thuộc về chủ nhà Saudi Arabia cùng 11 đội tuyển có thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA.

Danh sách các đội bao gồm: Việt Nam, Saudi Arabia, Iran, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Afghanistan, Uzbekistan, Iraq, Kuwait, Kyrgyzstan và Kazakhstan.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự AIMAG 2026

Trường hợp của Kazakhstan là ngoại lệ. Thông thường, các đội tuyển của Kazakhstan thi đấu ở các giải đấu thuộc sự quản lý của LĐBĐ châu Âu. Nhưng AIMAG được quản lý bởi Ủy ban Olympic châu Á - tổ chức mà Kazakhstan là một thành viên. Do đó, đội tuyển futsal Kazakhstan có thể dự AIMAG.

Trong quá khứ, đội tuyển futsal Việt Nam đã 4 lần tham dự AIMAG với thành tích tốt nhất là lọt vào tứ kết năm 2017. Việc góp mặt ở giải đấu có nhiều đối thủ mạnh như AIMAG sẽ giúp ích rất nhiều cho thầy trò HLV Giustozzi trên hành trình hướng tới tấm vé Futsal World Cup 2028.

AIMAG 2026 diễn ra từ 11/12 đến 21/12/2026 tại Riyadh, Saudi Arabia.