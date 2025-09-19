Tuyển Việt Nam nhận “mưa bàn thua” khi chạm trán đối thủ từ châu Âu

Sau khi nhận thất bại 1-6 trước đội nữ Werder Bremen II, tuyển U17 nữ Việt Nam vừa có trận giao hữu tiếp theo tại Đức, chạm trán U17 nữ Werder Bremen.

Giống với trận đấu trước, các cô gái trẻ của Việt Nam không thể gây bất ngờ do chênh lệch lớn về trình độ. U17 nữ Werder Bremen thể hiện sự vượt trội với nền tảng thể lực, tốc độ, kỹ thuật lẫn khả năng tranh chấp. Đội hình của U17 nữ Werder Bremen còn sở hữu 4 cầu thủ thuộc ĐT U17 Đức gồm Matilda Schütte, Catelin Zimmermann, Zoe Meinke và thủ môn trẻ Helene Hoffmann.

Với thế trận áp đảo, U17 nữ Werder Bremen đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U17 nữ Việt Nam. Sau hàng chục pha dứt điểm, đội bóng từ nước Đức đã ghi được 5 bàn thắng vào lưới U17 nữ Việt Nam. Trong khi đó, các học trò của HLV Okiyama Masahiko dù chơi nỗ lực song chỉ ghi được 1 bàn gỡ được thực hiện bởi Minh Ánh ở phút 25.

U17 nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ tại Đức.

Về cơ bản, trận thua đậm này không phải là một kết quả bất ngờ khi đội bóng nước Đức vốn được đánh giá cao hơn nhiều. Dù thua đậm nhưng các cầu thủ trẻ của Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu, đặc biệt là những pha phối hợp và nỗ lực dứt điểm ở hiệp 2. Đây sẽ là cơ sở để ban huấn luyện điều chỉnh chiến thuật, cải thiện khả năng tranh chấp và tận dụng cơ hội.

Việc chạm trán với những đối thủ rất mạnh ở Đức cũng có ý nghĩa quan trọng, giúp U17 nữ Việt Nam rèn bản lĩnh trận mạc, hoàn thiện hơn về đội hình và lối chơi để chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027 vào tháng 10 tới.