Báo Trung Quốc: “Tuyển Việt Nam là đối thủ lớn nhất của chúng ta, họ rất lợi hại”

Vào ngày mai (20/9), tuyển futsal Việt Nam sẽ bước vào lượt trận mở màn ở bảng E, vòng loại giải futsal châu Á. Thầy trò HLV Diego Giustozzi nằm cùng bảng với chủ nhà Trung Quốc, Lebanon và Hồng Kông (Trung Quốc).

Trang Hangzhou.com của Trung Quốc vừa có bài nhận định về cục diện ở bảng F, bày tỏ sự lo lắng cho đội nhà. Hãng truyền thông này đánh giá rất cao tuyển Việt Nam, cho rằng tuyển Việt Nam với ưu thế về kỹ chiến thuật, chính là đối thủ lớn nhất của tuyển Trung Quốc.

Hangzhou.com nhận định: “Theo đánh giá từ các chuyên gia, tuyển Việt Nam, nổi tiếng với những cầu thủ nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn và có kỹ chiến thuật rất lợi hại. Đây sẽ là đối thủ lớn nhất của tuyển Trung Quốc.

Tuyển Việt Nam cũng là đội nổi tiếng với lối chơi đậm chất kỹ thuật trong khu vực Đông Nam Á. Chắc chắn họ sẽ gây ra mối đe dọa rất lớn với đội chủ nhà”.

Ngoài việc ca ngợi tuyển Việt Nam, trang Hangzhou.com cho rằng 2 đối thủ còn lại gồm Labanon và Hồng Kông, cũng có thể gây ra khó khăn lớn cho đội chủ nhà.

“Trong khi đó, Lebanon, một đội bóng Tây Á, sở hữu thể lực tuyệt vời và lối chơi mạnh mẽ, đầy sức mạnh. Ngược lại, Hồng Kông lại có một phong cách thi đấu riêng, nhưng có phần quen thuộc hơn với tuyển Trung Quốc”.

Trang báo Trung Quốc đánh giá rất cao tuyển futsal Việt Nam.

Ngoài việc đánh giá cao những đối thủ, trang Hangzhou.com bày tỏ hy vọng rằng tuyển Trung Quốc sẽ giành được kết quả tích cực trên sân nhà.

“Trước đó, đội tuyển Futsal Trung Quốc đã tham dự Giải Futsal Quốc tế Thạch Gia Trang, coi giải đấu này là cơ hội tập luyện để trau dồi đội hình và chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup, hướng đến tích cực ở vòng loại giải châu Á”.

Cũng theo tin từ Hangzhou.com, trong ngày hôm qua (18/9), danh sách chính thức của tuyển futsal Trung Quốc dự vòng loại châu Á mới được công bố. Đáng chú ý trong danh sách này là một số gương mặt nhập tịch như Kaisaier Taximaimaiti, Yakeppujiang Maimaiti, Saiyidaer Subuer… Toàn đội sẽ được dẫn dắt bởi HLV người Italia Silvio Crisari.

Tuyển Trung Quốc chỉ có lợi thế duy nhất là được chơi trên sân nhà.

Trong số 4 đội ở bảng E, tuyển Việt Nam được xếp nhóm hạt giống cao nhất (nhóm 1) trong khi Lebanon thuộc nhóm 2, chủ nhà Trung Quốc nhóm 3 và Hồng Kông (Trung Quốc) thuộc nhóm 4.

Theo lịch, tuyển futsal Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Giustozzi sẽ lần lượt gặp Hồng Kông (ngày 20/9), Trung Quốc (22/9) và Lebanon (24/9).