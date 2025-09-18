Báo Trung Quốc sợ đội nhà thua tuyển Việt Nam ở trận quyết đấu tại giải châu Á

Chỉ còn hai ngày nữa, các trận đấu tại bảng E, vòng loại giải futsal châu Á 2026 sẽ khởi tranh tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đội chủ nhà sẽ phải cạnh tranh với tuyển Việt Nam, Lebanon và Hồng Kông (Trung Quốc).

Trước thềm giải đấu, trang Sohu của Trung Quốc bày tỏ mối lo cho đội nhà. Hãng truyền thông này cho rằng cả 3 đối thủ cùng bảng, đặc biệt là tuyển futsal Việt Nam, chính là những thách thức rất khó khăn dành cho tuyển Trung Quốc.

“Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Bình này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ bóng đá. Tuyển Trung Quốc phải nằm ở bảng đấu vô cùng cạnh tranh, cùng Việt Nam, Lebanon và Hồng Kông.

Vòng loại có 31 đội được chia thành tám bảng. Đội nhất bảng và bảy đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup vào tháng 1 năm sau. Thể thức này tạo ra áp lực cạnh tranh lớn hơn giữa các đội, đồng thời tăng thêm sự hấp dẫn cho giải đấu…

Trong quá khứ, tuyển Trung Quốc có chút lợi thế nhất định trước Việt Nam và Lebanon. Tuy nhiên, trong thế giới futsal, bất kỳ trận nào cũng có thể mang lại bất ngờ. Đặc biệt, tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây, và sự phối hợp đồng đội cũng như thực hiện chiến thuật của họ là rất đáng chú ý” – Sohu nhận định.

Sohu lo ngại khi đội nhà phải chạm trán tuyển Việt Nam.

Trang tin của Trung Quốc tiếp tục đánh giá cao tuyển Việt Nam đồng thời lo lắng cho đội nhà:

“Phân tích thống kê cho thấy màn trình diễn của Trung Quốc trong các trận giao hữu gần đây khá tầm thường, với việc thiếu hụt hỏa lực tấn công là một vấn đề đáng kể. Họ thường không tận dụng được các cơ hội trước các đối thủ có trình độ tương đương.

Ngược lại, Lebanon đã thể hiện tốt trong các trận đấu khởi động trước vòng loại và duy trì được tinh thần cao. Đặc biệt, tuyển Việt Nam với những pha phản công nhanh và sự điều chỉnh chiến thuật linh hoạt, đã nhiều lần gây bất ngờ trên đấu trường quốc tế”.

Trang Sohu cũng kêu gọi người hâm mộ hãy cổ vũ cho đội nhà khi chạm trán 3 đối thủ trong đó có tuyển Việt Nam:

“Sự ủng hộ của người hâm mộ sẽ rất quan trọng cho thành công của một đội bóng. Hy vọng người hâm mộ sẽ ủng hộ ĐTQG ở giải đấu lần này”.

Trong số 4 đội ở bảng E, tuyển Việt Nam được xếp nhóm hạt giống cao nhất (nhóm 1) trong khi Lebanon thuộc nhóm 2, chủ nhà Trung Quốc nhóm 3 và Hồng Kông (Trung Quốc) thuộc nhóm 4.

Theo lịch, tuyển futsal Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Giustozzi sẽ lần lượt gặp Hồng Kông (ngày 20/9), Trung Quốc (22/9) và Lebanon (24/9).

Để chuẩn bị cho vòng loại châu Á, tuyển Việt Nam cũng vừa trải qua 2 trận giao hữu với chủ nhà Kuwait với kết quả toàn thắng (với các tỷ số 3-2 và 3-1).