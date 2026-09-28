Tuyển Việt Nam ngược dòng thắng Hàn Quốc nghẹt thở, thẳng tiến chung kết ASIAD

Cả đoàn thể thao Việt Nam đang hồi hộp chờ đợi tấm huy chương vàng thứ hai tại ASIAD 2026.

Một cuộc đọ sức kịch tính đã diễn ra vào chiều nay (28/9) giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại vòng bán kết đôi nữ môn cầu mây. Và tại đây, các VĐV Việt Nam đã có 2 màn ngược dòng ấn tượng ở 2 set đấu.

Ở set 1, đối thủ nhập cuộc tốt hơn, khiến tuyển Việt Nam bị dẫn 3-6. Ban huấn luyện liền thay Hồng Liên vào thay Thu Trang. Và kể từ đây, tuyển Việt Nam không để cho Hàn Quốc giành được thêm dù chỉ 1 điểm nữa ở set này.

Hồng Liên vào sân thay người và chơi cực hay, liên tiếp ghi điểm, giúp tuyển Việt Nam giành liền 12 điểm, thắng ngược 15-6 ở set 1.

Tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc vào chung kết. (Ảnh: Bùi Lượng)

Sang set 2, Hàn Quốc lại là đội khởi đầu tốt hơn. Đã có lúc, tuyển Việt Nam lại bị dẫn 3-6, rồi 3-7. Thậm chí chấn thương còn xảy đến với VĐV Việt Nam khiến tất cả vô cùng lo lắng.

Nhưng rồi sự điều chỉnh của ban huấn luyện đã giúp chúng ta dẫn gỡ điểm. Hồng Liên và Khánh Ly lần lượt giành từng điểm, gỡ hòa 7-7, rồi kéo trận đấu vào thế giằng co. Việt Nam bắt đầu bứt lên từ điểm số 9-8, nhưng liên tục bị Hàn Quốc gỡ hòa ngay lập tức.

Sự cân bằng kéo dài đến điểm số 13-13, thì đôi VĐV Việt Nam xuất sắc ghi liền 2 điểm. Thắng 15-13 ở set 2, Việt Nam vào chung kết gặp Philippines. Ở trận bán kết 2 diễn ra muộn hơn, Philippines thắng Lào 2-0 (15-12, 15-10).

Ở môn cầu mây, nội dung đôi nữ mỗi đội sẽ có 3 VĐV, trong đó 2 người đá chính, 1 người dự bị. Mỗi set đấu, các đội được phép thay người 2 lần. (Ảnh: Bùi Lượng)

Sáng mai, trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 8h30 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, hai đội thua tại bán kết là Hàn Quốc và Lào cùng được trao huy chương đồng. Với Lào, đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao nước này tại ASIAD 2026.

Với đoàn Việt Nam, tấm huy chương vàng đầu tiên tại Á vận hội năm nay thuộc về nội dung kata đồng đội nữ vào hôm 22/9.