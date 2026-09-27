Tuyển Trung Quốc nhận liền hai thất bại đau đớn, có kỳ ASIAD "thảm họa" nhất lịch sử

Chỉ trong một ngày, cả đương kim vô địch và đương kim á quân ASIAD đều bị loại.

Cầu lông nam Trung Quốc đang trải qua một kỳ ASIAD đáng buồn. Họ không chỉ đánh mất HCV đồng đội nam vào tay Indonesia sau khi bị ngược dòng khó tin, mà còn lần đầu tiên trong lịch sử tham dự ASIAD không có tay vợt đơn nam nào lọt vào tứ kết.

Cú sốc đến liên tiếp trong ngày 26/9. Li Shifeng, đương kim vô địch ASIAD và đang đứng hạng 12 thế giới, bất ngờ dừng bước sớm. Anh để thua Choi Ji Hoon - tay vợt Hàn Quốc xếp hạng 89 thế giới - ngược dòng thắng 2-1 ở vòng 2.

Li Shifeng khởi đầu thuận lợi khi thắng 21-18, nhưng sau đó để đối thủ thắng 21-19, 21-18. Thất bại này khiến nhà đương kim vô địch ASIAD phải ngậm ngùi rời giải sớm.

Li Shifeng bị loại trong ngỡ ngàng. (Ảnh: Getty)

Và ngay sau đó tại vòng 3, Shi Yuqi, một trong những tay vợt giàu kinh nghiệm nhất của Trung Quốc, cũng dừng bước. Cựu số một thế giới thua Yoo Tae Bin 17-21, 23-25. Đáng chú ý, tay vợt Hàn Quốc chỉ đứng hạng 46 thế giới, nhưng trước đó cũng đã đánh bại tay vợt Đài Bắc Trung Hoa Lin Chun-yi, người đứng hạng 11 thế giới ở vòng 2. Chỉ trong một ngày, tay vợt Hàn Quốc liên tiếp loại hai đối thủ thuộc nhóm tên tuổi của cầu lông châu Á.

Điều đáng nói nằm ở sự tương phản với ASIAD 2022. Khi ấy, Trung Quốc biến trận chung kết đơn nam thành cuộc đấu nội bộ, khi Li Shifeng đánh bại Shi Yuqi để giành HCV. Nhưng 3 năm sau, cả hai đều không thể góp mặt ở vòng dành cho 8 tay vợt mạnh nhất.

Đây cũng là lần đầu kể từ khi Trung Quốc bắt đầu tham dự cầu lông ASIAD năm 1974, họ không có đại diện nào lọt vào tứ kết đơn nam. Một cột mốc cho thấy sự sa sút ở nội dung vốn từng là một trong những điểm tựa lớn của cầu lông nam nước này.

Shi Yuqi tiếp bước Li Shifeng dừng bước sớm. (Ảnh: Getty)

Thất bại ở đơn nam càng trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh những gì xảy ra ở nội dung đồng đội.

Trung Quốc bước vào ASIAD 2026 với tư cách đương kim vô địch sau khi lần lượt đăng quang tại Jakarta 2018 và Hàng Châu 2023. Họ cũng có khởi đầu đầy hứa hẹn trong trận chung kết năm nay khi dẫn Indonesia 2-0.

Shi Yuqi thắng Jonatan Christie ở trận đơn đầu tiên, trước khi Liang Weikeng/Wang Chang đánh bại Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. Tuy nhiên, Indonesia sau đó đã thắng cả ba trận còn lại để hoàn tất cuộc ngược dòng 3-2.

Chiến thắng giúp Indonesia chấm dứt 28 năm chờ đợi HCV đồng đội nam ASIAD. Còn với Trung Quốc, đó là trận thua ngược khó nuốt trôi.

Wang Chang và Liang Weikeng trở thành niềm hi vọng vàng duy nhất còn lại của cầu lông Trung Quốc tại ASIAD 2026. (Ảnh: Getty)

Trong bối cảnh đó, Wang Chang và Liang Weikeng trở thành niềm hy vọng lớn nhất còn lại của cầu lông nam Trung Quốc.

Cặp đôi này đã vượt qua Goh Sze Fei/Nur Izzuddin của Malaysia ở tứ kết với tỷ số 21-13, 21-17 để giành quyền vào bán kết. Nhưng áp lực dành cho Wang Chang và Liang Weikeng chắc chắn rất lớn. Sau khi mất chức vô địch đồng đội, rồi chứng kiến hai niềm hy vọng lớn nhất ở đơn nam lần lượt bị loại, họ gần như là những người cuối cùng có thể mang về một tấm HCV cho cầu lông nam Trung Quốc.

ASIAD 2026 chưa khép lại, nhưng chắc chắn sau giải đấu này, cầu lông nam Trung Quốc sẽ cần những cuộc mổ xẻ để tìm ra vấn đề.