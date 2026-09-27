Tuyển Lào thua đậm đội hạng 156 FIFA, nguy cơ cao mất vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup

Thất bại 0-3 khiến tuyển Lào không còn nắm trong tay quyền tự quyết.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu cấp đội tuyển quốc gia lần đầu tiên được FIFA tổ chức, quy tụ 14 đội tuyển, gồm 11 đội Đông Nam Á cùng 3 khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Bangladesh và Pakistan. Giải được chia thành hai hạng đấu. Hong Kong và Lào cùng thi đấu tại Division 2, bên cạnh Brunei ở bảng A.

Tuyển Lào bước vào trận đấu với lợi thế tinh thần sau khi thắng Brunei 3-1 ở trận ra quân.

Tuy nhiên, tuyển Hong Kong nhanh chóng cho thấy sự khác biệt khi được chơi trên sân nhà Kai Tak.

Ngay phút thứ 12, Hong Kong đã mở tỷ số. Từ một tình huống phạt góc, Sun Ming Him băng vào đánh đầu chéo góc khiến thủ môn Lào không kịp phản ứng. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà càng chơi càng tự tin và liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương.

Lào vẫn có những thời điểm tìm được khoảng trống để phản công nhưng không đủ sắc bén. Trong khi đó, tuyển Hong Kong tận dụng khá tốt những pha lên bóng trực diện. Phút 33, Camargo nhận bóng trong vòng cấm, xử lý loại bỏ hai cầu thủ Lào trước khi tung cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, Lào nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số nhưng không tạo ra đủ sức ép. Tuyển Hong Kong tiếp tục duy trì khả năng kiểm soát và đến phút 55, đội chủ nhà có bàn thắng thứ ba.

Từ quả phạt góc, Dudu chọn đúng điểm rơi và bật cao đánh đầu cực mạnh. Thủ môn Lào đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thua.

Trong những phút còn lại, Hong Kong tiếp tục tạo ra một số cơ hội. Đáng chú ý, phút 60, cầu thủ số 2 của đội chủ nhà đánh đầu từ quả phạt góc nhưng bóng tìm đến xà ngang. Poon Pui-Hin cũng có cơ hội ở phút 80 với cú sút xa hiểm hóc, song bóng đi chệch cột dọc.

Lào không thể tìm được bàn danh dự và thậm chí còn để thua thêm 1 bàn ở phút 90+4.

Kết quả này đưa Hong Kong lên vị trí dẫn đầu bảng A với 3 điểm và hiệu số +4, trong khi Lào cũng có 3 điểm nhưng hiệu số -2.

Theo thể thức FIFA ASEAN Cup, các bảng đấu thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết Division 2.

Với cục diện hiện tại, tuyển Hong Kong đã đặt một chân vào chung kết, bởi họ chỉ cần hoà lượt cuối trước Brunei để giữ vững ngôi đầu bảng A.

Tỉ số: Hong Kong (TQ) 4-0 Lào

Đội hình xuất phát

Hong Kong (TQ): Cheuk Cheuk Hei, Beattie, Camargo, Dudu, Gerbig, Junior, Merkies, Sun Ming Him, Tan Chun Lok, Tsui Wang Kit, Robbie Wu

Lào: Vethita, Bounkong, Chandala, Chernvanglien, Phetsivalay, Singsavang, Souvanny, Thepsouvanh, Damoth, Sangvilay, Vinnavong

Ghi bàn: Sun Minh Him 12’, Camargo 33’, Dudu 55’, Matthew Orr