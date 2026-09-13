Tuyển Việt Nam nắm cơ hội “đòi lại món nợ cũ” để đặt một chân vào tứ kết ASIAD

Nếu ngày mai, tuyển nữ Việt Nam có thể “đòi nợ” trước Đài Bắc Trung Hoa, toàn đội sẽ vô cùng sáng cửa tiến vào tứ kết ASIAD 2026.

Tại môn bóng đá nữ ASIAD 2026, Việt Nam nằm bảng E cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Theo thể thức, 2 đội dẫn đầu các bảng và 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào tứ kết. Tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có trận mở màn gặp Đài Bắc Trung Hoa vào chiều 14/9.

Đại chiến với đối thủ nhiều duyên nợ

Nếu chỉ nhìn vào lịch sử đối đầu, tuyển nữ Việt Nam vẫn có cơ sở để tự tin trước Đài Bắc Trung Hoa. Theo thống kê 10 lần chạm trán từ năm 2006, Việt Nam thắng 5, hòa 2 và thua 3 trước Đài Bắc Trung Hoa, ghi 14 bàn và nhận 12 bàn thua.

Tuy nhiên ở lần chạm trán gần nhất vào ngày 7/3/2026, Đài Bắc Trung Hoa từng đánh bại Việt Nam 1-0 tại vòng bảng Asian Cup nữ 2026. Su Yu-Hsuan ghi bàn duy nhất ở phút 26 bằng một pha đánh đầu, giúp đội bóng Đông Á giành 3 điểm và đẩy Việt Nam vào thế khó trong cuộc đua tại bảng C.

Đó không phải một chiến thắng mang tính may rủi đơn thuần. Đài Bắc Trung Hoa sau đó đứng thứ hai bảng đấu với 6 điểm và giành vé tiếp vào vòng knock-out, trong khi Việt Nam chỉ có 3 điểm và xếp thứ ba, bị loại sớm.

Ở lần chạm trán gần nhất, tuyển nữ Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa.

Vì vậy, trận đấu tại ASIAD lần này mang ý nghĩa đặc biệt hơn một trận ra quân. Tuyển nữ Việt Nam cần phải hướng tới mục tiêu “đòi nợ” trước Đài Bắc Trung Hoa, đồng thời cũng giành lấy lợi thế rất lớn trong cuộc đua đi tiếp ở Đại hội Thể thao châu Á.

Đáng chú ý, lịch sử cũng cho thấy Đài Bắc Trung Hoa thường tạo ra rất nhiều khó khăn cho tuyển nữ Việt Nam ở những giải đấu lớn. Tại tứ kết ASIAD 2018, hai đội hòa 0-0 sau 120 phút trước khi Đài Bắc Trung Hoa thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu.

Nhưng cũng chính đối thủ này từng trở thành bại tướng của tuyển nữ Việt Nam ở một trận đấu có ý nghĩa đặc biệt. Tại vòng play-off Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-1 để giành quyền dự World Cup nữ 2023 lần đầu tiên trong lịch sử.

Nói cách khác, đây là cặp đấu mà những cuộc gặp gần đây đều để lại dấu ấn rất lớn đối với bóng đá nữ Việt Nam.

Một chiến thắng sẽ mở toang cánh cửa tứ kết

ASIAD 2026 có 12 đội nữ được chia thành 3 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Trên lý thuyết, việc cạnh tranh với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan không phải là bảng đấu dễ với tuyển nữ Việt Nam.

Nhật Bản rõ ràng là đối thủ mạnh nhất, tất nhiên là mạnh hơn Việt Nam rất nhiều. Cơ hội để tuyển nữ Việt Nam gây bất ngờ trước đội chủ nhà rõ ràng rất thấp. Trong khi đó, trình độ giữa 3 đội còn lại gồm Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan lai tương đối cân bằng, trong đó Thái Lan có thể bị đánh giá thấp hơn đôi chút so sở hữu lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ.

Với một cục diện bảng đấu như vậy, trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa trở nên cực kỳ quan trọng với tuyển nữ Việt Nam. Chỉ cần thắng, tuyển Việt Nam sẽ nằm lợi thế rất lớn để cạnh tranh suất nhì bảng (do Nhật Bản dễ đứng đầu). Ngược lại, nếu không giành được kết quả tốt trước Đài Bắc Trung Hoa, áp lực sẽ lập tức dồn lên hai trận đấu còn lại.

Tuyển nữ Việt Nam có cơ sở để lạc quan trước trận gặp Đài Bắc Trung Hoa.

Tuyển nữ Việt Nam đang có sự chuẩn bị khá kỹ cho ASIAD. Đội đã trải qua khoảng 3 tuần tập luyện trong nước và 10 ngày tập huấn tại Trung Quốc, trong đó có trận thắng CLB nữ Giang Tô 1-0 và trận thua tuyển nữ Trung Quốc 0-3.

Những kết quả giao hữu ấy chưa đủ để đánh giá chính xác sức mạnh của đội tuyển, nhưng chúng cho thấy Việt Nam đã có thời gian chuẩn bị tương đối dài trước trận đấu quan trọng này.

Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa cũng mang tới ASIAD một phong độ khá khó đoán. Họ từng thắng Quần đảo Bắc Mariana 13-0 và 5-0, nhưng đồng thời thua Triều Tiên 0-4, Trung Quốc 0-2 và Hàn Quốc 3-5 trong 5 trận gần nhất được thống kê trước ASIAD.

Điều đó cho thấy Đài Bắc Trung Hoa có thể rất nguy hiểm trước những đối thủ vừa sức, nhưng vẫn tồn tại khoảng cách khi gặp các đội hàng đầu châu Á.

Lịch sử ASIAD cũng đem lại thêm một lý do để kỳ vọng. Việt Nam từng giành vị trí thứ tư năm 2014, vào tứ kết năm 2018 và tại ASIAD 2022 thắng 2 trong 3 trận vòng bảng. Thành tích tốt nhất của Việt Nam ở sân chơi này là vị trí thứ tư.

Rõ ràng, tuyển nữ Việt Nam có cơ sở để lạc quan ở ASIAD lần này. Sáu tháng trước, Đài Bắc Trung Hoa khiến tuyển nữ Việt Nam phải trả giá bằng thất bại 0-1. Lần này, ASIAD mang tới cơ hội để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trả lại món nợ ấy – và quan trọng hơn, đặt viên gạch đầu tiên cho mục tiêu tứ kết.