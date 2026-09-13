U23 Việt Nam có thể thắng trận then chốt để mở toang cánh cửa đi tiếp tại ASIAD?

U23 Việt Nam có đủ cơ sở để hướng tới một chiến thắng trong trận ra quân gặp Kuwait, qua đó tạo lợi thế rất lớn trên hành trình giành vé vào tứ kết ASIAD 2026.

Trận mở màn mang ý nghĩa then chốt

Trong bảng C, Uzbekistan rõ ràng là đối thủ đáng ngại nhất, còn Philippines và Kuwait là hai đội mà U23 Việt Nam có thể tính đến mục tiêu giành trọn 3 điểm. Trong đó, Kuwait được xem là cửa ải thuận lợi nhất để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khởi đầu ASIAD. Trận đấu diễn ra lúc 17h ngày 15/9.

Hai đội từng gặp nhau tại U23 châu Á 2024 và Việt Nam giành chiến thắng khá dễ với tỷ số 3-1. Dĩ nhiên, kết quả ấy không còn mang nhiều giá trị tham khảo sau hơn hai năm, nhưng nó phần nào cho thấy Kuwait không phải đối thủ khiến U23 Việt Nam phải quá e ngại.

Kuwait có một điểm đáng chú ý: họ sử dụng đủ 3 cầu thủ quá tuổi, trong đó có những nhân tố được bố trí ở khu vực tấn công. HLV David Doniga cũng đưa đội sang Nhật khá sớm để thích nghi với điều kiện thi đấu. Đây là cách chuẩn bị cho thấy Kuwait không hề xem nhẹ ASIAD.

U23 Việt Nam có nhiều cơ hội vượt qua Kuwait.

Nhưng U23 Việt Nam lại có thứ mà Kuwait khó sở hữu ở cùng mức độ: một bộ khung vừa trải qua giải U23 châu Á 2026 và giành HCĐ.

14 cầu thủ U23 Việt Nam trong danh sách ASIAD từng góp mặt ở đội hình giành HCĐ tại Saudi Arabia. Họ không còn bước vào một giải đấu lớn với tâm thế của những cầu thủ trẻ đi tìm trải nghiệm. Nhiều cái tên đã có kinh nghiệm V.League và những trận đấu quốc tế ở cấp độ cao.

Đó là cơ sở để tin Việt Nam có thể kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng trước Kuwait ở lượt trận ra quân tại ASIAD.

Ba điểm sẽ mở cánh cửa tứ kết

Sau Kuwait, Việt Nam gặp Philippines ngày 18/9 rồi mới đối đầu Uzbekistan ngày 22/9. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào tứ kết.

Nếu giành 3 điểm trong trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ có nền tảng rất tốt để giải quyết tiếp Philippines. Khi ấy, một chiến thắng nữa gần như đưa thầy trò Đinh Hồng Vinh đến rất gần tấm vé đi tiếp trước khi bước vào trận cuối với Uzbekistan.

Đó là lý do trận Kuwait không đơn thuần là một trận mở màn. Nó là cơ hội để U23 Việt Nam tự tạo ra lợi thế cho chính mình.

U23 Việt Nam khá tự tin trước ASIAD.

Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có một vấn đề: quá trình chuẩn bị khá gấp và chỉ 15/23 cầu thủ cùng tập luyện ở buổi tập cuối tại Việt Nam. Nhưng nếu vượt qua được khó khăn ấy để thắng Kuwait, U23 Việt Nam sẽ có thêm thời gian và tâm lý thuận lợi để hoàn thiện mình trong hai trận tiếp theo.

Nếu giành được kết quả thuận lợi trước Kuwait, mục tiêu vượt qua vòng bảng chắc chắn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với U23 Việt Nam. Với một đội bóng vừa giành HCĐ U23 châu Á, mục tiêu ấy hoàn toàn khả thi. Đây không phải thế hệ U23 chỉ đến ASIAD để học hỏi. Họ đã có đủ trải nghiệm để đặt ra mục tiêu cao hơn.

Kuwait vì thế là trận đấu U23 Việt Nam cần thắng và hoàn toàn có thể thắng. Nếu làm được điều đó, cánh cửa tứ kết sẽ mở rộng ngay từ ngày đầu tiên. Và khi ấy, trận đấu với Uzbekistan ở lượt cuối có thể trở thành cuộc chiến tranh ngôi đầu bảng, thay vì một trận cầu buộc U23 Việt Nam phải sống còn để tìm vé đi tiếp.

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