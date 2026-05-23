Tuyển Việt Nam, Malaysia cùng gặp bất lợi trước Thái Lan và Indonesia ở giải đấu quan trọng?

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, dịp FIFA Days tháng 6/2026 sẽ diễn ra (từ 1 đến 9/6). Tuy nhiên, cả tuyển Malaysia và Việt Nam đều sẽ không hội quân và không thi đấu giao hữu trận nào trong dịp này. Thay vì tìm “quân xanh” hòng rèn binh để chuẩn bị cho AFF Cup, hai đội Việt Nam và Malaysia sẽ “án binh bất động”.

Ngược lại với tuyển Việt Nam và Malaysia, các đội như Thái Lan và Indonesia lại sẽ thi đấu dịp FIFA Days sắp tới. Dự kiến, tuyển Indonesia sẽ gặp Oman và Mozambique, Thái Lan gặp Kuwait và Trung Quốc, trong khi Singapore cũng sẽ chạm trán Mông Cổ và Trung Quốc.

Theo cựu tuyển thủ quốc gia Malaysia Razman Roslan, việc không thi đấu giao hữu dịp FIFA Days tháng 6 sẽ khiến các đội như Malaysia hay cả Việt Nam, gặp bất lợi so với các đối thủ như Indonesia hay Thái Lan. Ngoài việc mất cơ hội chuẩn bị cho AFF Cup, việc không thi đấu cũng gây ảnh hưởng tới thứ hạng FIFA.

“Nếu không có trận giao hữu nào, thứ hạng của tuyển Malaysia có thể sẽ giữ nguyên hoặc thậm chí giảm xuống vì chúng ta không có trận đấu nào và đó là một tổn thất khá lớn.

Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để tạo cơ hội cho những người chơi khác, thì tương lai sẽ càng tốt hơn. Tuy nhiên, tôi không chắc vì đó là quyết định của FAM. Có lẽ trong tình hình hiện tại, họ cũng đang gặp khó khăn trong việc tổ chức các trận đấu, v.v.", cựu tuyển thủ Razman nêu quan điểm.

Không chỉ Razman Roslan, một cựu tuyển thủ khác của Malaysia là Safee Sali, cũng đồng ý quan điểm cho rằng các đội không thi đấu dịp FIFA Days sẽ là một tổn thất đối với họ.

"Tôi không chắc, nhưng huấn luyện viên hoặc đội tuyển quốc gia có kế hoạch riêng của họ. Nếu không tận dụng cơ hội đó, đó sẽ là một tổn thất cho đội tuyển quốc gia", Safee nói.

Với tuyển Việt Nam, toàn đội sẽ nằm ở bảng A tại AFF Cup 2026 cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng ở cặp play-off giữa Timor Leste vs Brunei. Nếu đá giao hữu vào tháng 6, toàn đội sẽ có thêm cơ hội chuẩn bị cho AFF Cup và cũng có thể cải thiện thứ hạng FIFA nếu đạt kết quả tốt.

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik và các cộng sự cũng đã có những kế hoạch riêng. Tuy không đá giao hữu nhưng toàn đội sẽ có chuyến tập huấn ở Hàn Quốc từ ngày 2 đến 14/7 nhằm chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup, khởi tranh từ ngày 24/7.