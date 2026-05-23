Báo Trung Quốc tán dương “chiến thắng vang dội” của bóng đá Việt Nam

Sáng 23/5, trang 163 của Trung Quốc đã đăng bài nhận định về các đội thành công nhất tại giải U17 châu Á vừa kết thúc tại Saudi Arabia. Theo cây bút Hao Xiaoxiao, có 4 đội thành công nhất tại giải năm nay gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và Việt Nam.

Trang 163 ca ngợi chiến tích đặc biệt của U17 Việt Nam, đó là lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup thông qua việc lọt vào tứ kết giải châu Á.

“Đội cuối cùng đã giành chiến thắng vang dội là Việt Nam. Họ bị loại ở tứ kết, không thể tiến vào vòng tiếp theo, điều này khiến nhiều người bất ngờ, nhưng không ai phủ nhận họ là những người chiến thắng.

Mặc dù không vào được bán kết, Việt Nam đã giành được tấm vé tham dự FIFA U-17 World Cup, lần đầu tiên trong lịch sử - một bước đột phá thực sự quan trọng.

Bóng đá Việt Nam đã tập trung vào phát triển cầu thủ trẻ trong những năm gần đây, với những tiến bộ đạt được ở mọi lứa tuổi. Bước đột phá này là phần thưởng xứng đáng nhất cho những năm tháng nỗ lực không ngừng nghỉ của họ” – 163 ca ngợi.

Báo Trung Quốc ca ngợi U17 Việt Nam sau khi giải châu Á kết thúc.

Ngoài U17 Việt Nam, trang 163 đánh giá U17 Trung Quốc là 1 trong 4 đội “chiến thắng vang dội” bởi họ lọt vào tới chung kết lần đầu tiên sau hơn 20 năm. Trong khi đó, Nhật Bản cũng nằm trong danh sách bởi họ đoạt chức vô địch, còn Australia cũng có sự tiến bộ đáng kể so với những kỳ giải đấu gần nhất.

Bên cạnh những đội chiến thắng, các đội thất bại và gây thất vọng nhất cũng được trang 163 lựa chọn để đưa vào một bản danh sách khác. Theo 163, Indonesia là đội gây thất vọng lớn nhất, khi họ đứng cuối bảng, bị loại sớm dù ở giải gần nhất, họ lọt vào tứ kết.

Trong khi đó, U17 Hàn Quốc cũng bị coi là thất bại thảm hại ở giải năm nay. Trang 163 thậm chí viết: “Đội thua cuộc thứ hai là đội tuyển U17 Hàn Quốc. Là một cường quốc truyền thống của bóng đá châu Á, màn trình diễn lần này của Hàn Quốc thực sự không thể chấp nhận được. Trong ba kỳ Asian Cup U17 gần đây, Hàn Quốc luôn lọt vào bán kết, thể hiện sự ổn định đáng kể. Không ai ngờ họ lại vấp ngã lần này. Lần này, họ bị loại ở tứ kết. Kết quả này không chỉ khiến người hâm mộ Hàn Quốc thất vọng mà còn vấp phải sự chỉ trích từ giới truyền thông trong nước”.

Đội gây thất vọng thứ 3 theo 163 là U17 UAE. Tại giải năm nay, UAE thi đấu không tốt, bị loại ngay từ vòng bảng dù họ vốn được đánh giá là đội tương đối mạnh ở Tây Á, từng vào tứ kết ở kỳ giải đấu trước đó.

Việc giành vé dự World Cup chính là "chiến thắng vang dội" của U17 Việt Nam.

Trở lại với U17 Việt Nam, trước khi thua Australia ở tứ kết giải châu Á 2026, toàn đội đã giành 2 chiến thắng rất quan trọng trước Yemen và UAE, qua đó đoạt vé dự World Cup.

Tại U17 World Cup khởi tranh vào tháng 11 tới, U17 Việt Nam nằm cùng bảng Bỉ, New Zealand và Mali.