Tuyển Việt Nam liên tiếp đánh bại 2 đội bóng Nhật Bản

Trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội tuyển U19 Việt Nam đã liên tiếp có được 2 trận thắng 2-1 và 3-2 trước các đội bóng địa phương.

Ở trận đấu đầu tiên, U19 Việt Nam thắng 2-1 trước đội U20 Đại học Shizuoka Sangyo. Những người lập công cho đoàn quân áo đỏ là Nguyễn Trọng Đức Vũ và Nguyễn Thành Vinh. Tới cuộc đọ sức với U22 Đại học Shizuoka Sangyo, U19 Việt Nam thắng 3-2 bằng các bàn của Thiên Phú, Văn Bách, Quốc Khánh.

U19 Việt Nam nỗ lực tập luyện trong đợt tập huấn tháng 5/2026

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ có thêm 2 trận giao hữu gặp Đại học Tokai Gakuen và đội dự bị của CLB Shimizu S-Pulse. Chuyến tập huấn tại Nhật Bản nhằm hướng đến giải U19 Đông Nam Á 2026, diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 15/6. Ở vòng bảng, U19 Việt Nam nằm tại bảng A cùng Indonesia, Timor Leste và Myanmar.

Đội tuyển U19 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản từ 14/5 đến 26/5 với 30 cầu thủ. Quá trình chuẩn bị của đội tuyển đang gặp không ít khó khăn về lực lượng khi nhiều cầu thủ bận thi đấu cho các CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và Giải hạng Nhì quốc gia. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 cũng đang trong giai đoạn vừa thi đấu vừa chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điều này buộc Ban huấn luyện phải vừa duy trì giáo án tập luyện, vừa liên tục rà soát, đánh giá lực lượng để từng bước hoàn thiện bộ khung đội hình.