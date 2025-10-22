Tuyển Việt Nam là tác nhân khiến HLV Thái Lan bị sa thải đầy tức tưởi?

Ngày 21/10, LĐBĐ Thái Lan (FAT) bất ngờ thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Masatada Ishii. Sau khi bị sa thải, nhà cầm quân người Nhật tỏ ra bất bình, cho rằng lãnh đạo FAT đã “không trung thực”.

Tờ báo nổi tiếng Thairath vừa đăng bài viết nhận định về những lý do chính khiến FAT sa thải HLV Ishii. Theo hãng truyền thông này, một trong những lý do chính nằm ở việc ông Ishii đã dẫn “Voi chiến” để thua tuyển Việt Nam 2 trận ở chung kết AFF Cup 2024, để chức vô địch rơi vào tay thầy trò HLV Kim Sang-sik.

"Đội tuyển Thái Lan đã bỏ lỡ Asian Cup 2024 (AFF Cup) và thua Việt Nam ở cả hai lượt trận ở vòng chung kết, bao gồm cả trận thua trước Philippines lần đầu tiên sau 52 năm” – Thairath đánh giá.

Một trong những lý do chính khiến HLV Ishiii bị sa thải là 2 trận thua trước tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024.

Ngoài ra, Thairath cũng liệt kê những thành tích không tốt của chiến lược gia người Nhật khi còn dẫn dắt tuyển Thái Lan: bị loại từ vòng loại 2 World Cup 2026, không thể vô địch King's Cup trên sân nhà, thi đấu không ấn tượng trước các đối thủ yếu như Sri Lanka, Turkmenistan..., không chọn những cầu thủ tốt nhất ở một số đợt hội quân.

Cũng theo Thairath, cách thức huấn luyện của HLV Ishii cũng có một số điểm không phù hợp với đặc trưng của các cầu thủ Thái Lan, khiến các cầu thủ thiếu sự khao khát. Ngoài ra, ông còn bị đánh giá là không chịu lắng nghe những lời khuyên từ bộ phận kỹ thuật của FAT…

Theo kế hoạch, FAT sẽ phải gấp rút tìm kiếm một HLV mới thay thế chiếc ghế mà ông Ishii để lại, trước dịp FIFA Days vào tháng 11 tới.