HLV Park Hang-seo “sáng cửa” dẫn dắt tuyển Thái Lan đối đầu HLV Kim Sang-sik?

Chiều 21/10, LĐBĐ Thái Lan (FAT) bất ngờ thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Masatada Ishii, mặc dù ông vừa dẫn dắt ĐTQG giành 2 chiến thắng khá ấn tượng trước Đài Bắc Trung Hoa ở vòng loại Asian Cup 2027 (thắng 2-0 và 6-1).

Theo trang Thairath của Thái Lan, hiện đang có 3 ứng viên sáng giá có thể được FAT ký hợp đồng để dẫn dắt “Voi chiến” thay thế Masatada Ishii.

Trong 3 ứng viên được nhắc tới, nổi bật là HLV Park Hang-seo. Vị cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam vẫn đang không dẫn dắt đội bóng nào kể từ tháng 1/2023. Lợi thế của HLV Park nằm ở kinh nghiệm, đặc biệt là ông rất am hiểu về bóng đá Đông Nam Á trong đó có Thái Lan.

HLV Park Hang-seo là một trong những ứng viên sáng giá cho ghế HLV tuyển Thái Lan.

Ứng viên thứ hai theo Thairath chính là HLV Shin Tae-yong, cựu thuyền trưởng tuyển Indonesia. Nhà cầm quân này có những ưu điểm khá tương đồng với HLV Park Hang-seo, nên ông cũng là gương mặt sáng giá mà FAT có thể liên hệ và thuyết phục.

Ứng viên thứ 3 là Anthony Hudson, cựu huấn luyện viên của BG Pathum United, hiện đang giữ chức Giám đốc kỹ thuật của Hiệp hội bóng đá Thái Lan.

Trong 3 ứng viên sáng giá kể trên, trang Thairath cũng nhắc tới một số HLV nội như Sasom Pobprasert hay Thawatchai Sripan, những người từng bày tỏ mong muốn được dẫn ĐTQG. Tuy nhiên, Thairath cho rằng 2 HLV này rất khó thay thế chiếc ghế mà ông Ishii để lại do đều đang thể hiện tốt ở các CLB.

HLV Shin Tae-yong có thể là phương án mà FAT sẽ nhắm tới.

Liên quan đến việc bổ nhiệm HLV mới cho tuyển Thái Lan, bộ phận kỹ thuật của FAT sẽ lựa chọn và xem xét vấn đề này càng sớm càng tốt để đảm bảo tính liên tục của đội trước khi bước vào lịch thi đấu trong lịch FIFA Days vào tháng 11 tới, bắt đầu bằng trận giao hữu trên sân nhà với Singapore vào ngày 13/11, sau đó là trận đấu với Sri Lanka thuộc vòng loại Asian Cup 2027 ngày 18/11.

Vẫn chưa biết FAT sẽ chọn ai dẫn dắt ĐTQG, nhưng giả sử nếu HLV Park Hang-seo có thể dẫn “Voi chiến”, ông sẽ có cơ hội đối đầu "người đàn em" đồng hương, HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam. Đó cũng sẽ là kịch bản rất thú vị, đáng chờ đợi với người hâm mộ bóng đá trong khu vực.