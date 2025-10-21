Sợ bị xử thua tuyển Việt Nam, CEO của ĐT Malaysia bay sang Mỹ, Thụy Sĩ để “cầu viện”

Ban lãnh đạo tuyển Malaysia vừa tiết lộ rằng sau khi nhận án phạt từ FIFA, họ đã không ngồi yên mà “bay khắp thế giới” để giải quyết vẫn đề. Theo Tổng giám đốc điều hành (CEO) của tuyển Malaysia, Rob Friend, ông đã phải đi đến nhiều quốc gia để gặp gỡ các quan chức FIFA.

CEO Rob Friend giải thích rằng ông đã đến Zurich ở Thụy Sĩ và Miami ở Mỹ để gặp gỡ các quan chức FIFA và một nhóm luật sư quốc tế để hiểu chi tiết về quá trình điều tra đang diễn ra.

"Chúng tôi muốn minh bạch và làm việc với FIFA để xác định chính xác điều gì đã xảy ra. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng những chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa.

Tôi đã đến Zurich và Miami nhiều lần, gặp gỡ đại diện của FIFA và nhóm luật sư để chứng minh rằng chúng tôi đang hành động một cách thiện chí", ông Rob Friend nói.

Vị quan chức được bổ nhiệm vào đầu năm nay cũng nhấn mạnh rằng ông cần phải bảo vệ nhóm cầu thủ nhập tịch và khẳng định những cầu thủ này “vẫn là người Malaysia”.

"Là CEO của đội tuyển quốc gia, tôi có trách nhiệm bảo vệ các cầu thủ của mình. Họ đã chiến đấu vì đất nước này, họ là người Malaysia, và nhiệm vụ của tôi là bảo vệ phẩm giá của đội tuyển và sự chính trực của bóng đá Malaysia", ông nói.

Trước đó, FAM và bảy cầu thủ nhập tịch bao gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca đã bị Ủy ban kỷ luật FIFA xử lý sau khi bị phát hiện vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) về hành vi làm giả tài liệu.

Sau đó, FAM và các cầu thủ bị phạt tiền và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

FAM đã đệ đơn kháng cáo liên quan đến vấn đề này lên FIFA và dự kiến quyết định chính thức sẽ được đưa ra vào ngày 30/10. Nếu phải nhận những phán quyết bất lợi từ FIFA, FAM sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Thể thao quốc tế (CAS).

Tuy nhiên, trong trường hợp kháng cáo bất thành, khả năng cao tuyển Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch sẽ chịu những án phạt khác từ AFC, trong đó bao gồm cả khả năng bị xử thua tuyển Việt Nam ở trận lần lượt vòng loại Asian Cup 2027.