Sếp lớn Malaysia nói điều bất ngờ về thông tin Việt Nam tố cáo lên FIFA vụ nhập tịch

Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), Datuk S Sivasundaram, thừa nhận rằng những cáo buộc liên quan đến một cá nhân đến từ Việt Nam gửi đơn khiếu nại lên FIFA, chỉ là suy đoán, không có bằng chứng cụ thể.

Mặc dù trong buổi họp báo chính thức, ông có đề cập rằng đơn khiếu nại được đưa ra bởi một cá nhân từ Việt Nam, nhưng trong phát biểu mới nhất, Phó chủ tịch Sivasundaram lại thừa nhận rằng FAM không có bằng chứng về việc cá nhân đó là ai.

Khi được giới truyền thông hỏi, ông xác nhận đó là giả định của FAM dựa trên các báo cáo trước đó.

“Cáo buộc một cá nhân từ Việt Nam đã nộp đơn khiếu nại chỉ dựa trên những giả định” – ông Sivasundaram thừa nhận với truyền thông vào ngày 20/10.

Phó chủ tịch FAM thừa nhận rằng cáo buộc một cá nhân từ Việt Nam gửi đơn lên FIFA, chỉ là giả định chứ không có bằng chứng cụ thể.

Như vậy, lời khẳng định mới nhất của ông Sivasundaram đã mâu thuẫn với những phát biểu trước đó. Trong buổi họp báo của FAM ngày 17/10, ông Sivasundaram từng phát biểu: "Chúng tôi tin rằng một cá nhân (từ Việt Nam) đã nộp đơn khiếu nại". Tuy nhiên, ông không đưa ra được bằng chứng cụ thể.

Cách đây không lâu, dư luận đã rúng động khi FIFA quyết định trừng phạt FAM và bảy cầu thủ bị cáo buộc làm giả hồ sơ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, sau khi phát hiện ra sự bất nhất trong các tài liệu đăng ký cầu thủ ban đầu. Cả 7 cầu thủ đều bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 1 năm.

Sau đó, FAM cho biết họ đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA, và kết quả sẽ được công bố vào ngày 30/10. Trong trường hợp bất lợi, liên đoàn này có thể tiếp tục kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS).

Về phía Việt Nam, VFF cũng phủ nhận mọi liên quan, khẳng định không có bất kỳ hành động tố cáo nào mà chỉ chờ những thông báo chính thức từ phía FIFA sau khi Malaysia kháng cáo.