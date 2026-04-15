Tuyển Việt Nam, Indonesia cùng nhận “tin dữ” từ FIFA sau 2 trận thua đậm

Theo bảng xếp hạng FIFA cập nhật ngày hôm qua (14/4/2026), tuyển nữ Việt Nam bị tụt 1 bậc, từ hạng 36 xuống hạng 37 thế giới.

Lý do khiến tuyển nữ Việt Nam bị tụt hạng là bởi toàn đội vừa để thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1 và thua đậm Nhật Bản 0-4 ở giải châu Á 2026. Toàn đội bị trừ 3,16 điểm.

Dù bị giảm 1 bậc nhưng hiện tuyển nữ Việt Nam vẫn là đội có thứ hạng cao nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Xếp thứ hai trong khu vực là tuyển nữ Philippines. Đội tuyển Philippines vừa được cộng 14,75 điểm, tăng 2 bậc từ 41 lên 39 thế giới.

So với tuyển nữ Việt Nam thì tuyển Indonesia còn giảm sâu hơn khá nhiều. Đội tuyển xứ Vạn đảo giảm tới 4 bậc, từ 105 xuống 109 thế giới. Nguyên nhân là do Indonesia vừa thua đậm 1-7 trước Cộng hòa Dân chủ Congo ở giải FIFA Series.

Trong khi đó, tuyển nữ Thái Lan tăng 1 bậc nhưng cũng chỉ đang xếp hạng 52 FIFA. Xếp dưới 2 bậc (hạng 54) là một đại diện khác của Đông Nam Á, tuyển Myanmar.

Trong ngày hôm nay (15/4), tuyển nữ Thái Lan và Indonesia sẽ thi đấu tranh chức vô địch và tranh hạng ba ở giải FIFA Series 2026 (diễn ra tại Thái Lan). Hai đội sẽ hướng tới chiến thắng để cải thiện thứ hạng FIFA.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa có lịch thi đấu trong thời gian ngắn sắp tới.