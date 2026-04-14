Thắng nghẹt thở phút 90+5, Australia coi như đoạt vé sớm vào bán kết AFF Cup

Sau chiến thắng 12-0 trước Brunei, U17 Australia bước vào lượt trận thứ hai bảng C giải U17 Đông Nam Á gặp Singapore.

Khác với trận trước thì ở trận đấu này, hàng công của Australia đã gặp khó khăn rất lớn trong việc ghi bàn vào lưới Singapore.

Do sự bế tắc trong tấn công và hạn chế ở khả năng dứt điểm, cả Australia và Singapore đều không ghi được bàn thắng nào trước giờ nghỉ giữa hiệp, dẫn đến tỷ số hòa không bàn thắng khi kết thúc hiệp một.

Hiệp hai diễn ra khá cân bằng, Australia vẫn gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự vững chắc của Singapore, đội bóng đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường.

U17 Australia rất vất vả mới thắng Singapore.

Australia đã tung ra một loạt các đợt tấn công dồn dập trong 10 phút cuối trận, trong khi Singapore đã có thể hóa giải các đợt tấn công của đối phương và thỉnh thoảng phản công.

Phút 90+4, tỷ số vẫn là 0-0. Thế nhưng, tai họa ập đến với Singapore ở phút 90+5. Cú sút của Luke Becvinovski đã đưa bóng vào lưới Singapore.

Với chiến thắng 1-0 đầy nghẹt thở, U17 Australia lấy lại ngôi đầu bảng với 6 điểm, hiệu số +13 sau 2 lượt trận, trong khi Singapore vẫn giữ vị trí thứ ba với 1 điểm. Hiện Campuchia với 4 điểm đang xếp nhì bảng.

Australia sẽ đối đầu với Campuchia trong trận đấu quyết định đội nhất bảng vào thứ Sáu (17/4). Với ưu thế rất lớn, khả năng cao Australia sẽ giành điểm (khả năng là 3 điểm) ở lượt cuối để chắc chắn tiến vào bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026.