Thắng kịch tính để dẫn đầu BXH, tuyển Campuchia vẫn dễ bị loại sớm ở AFF Cup

Tại lượt trận đầu tiên tại bảng C giải U17 Đông Nam Á, trong khi U17 Campuchia chỉ có được trận hoà 0-0 trước Singapore thì Australia đã thắng đậm Brunei tới 12-0.

Đến lượt trận thứ hai, U17 Campuchia chạm trán Brunei. Đội bóng trẻ xứ Angkor hướng tới một chiến thắng với cách biệt càng đậm càng tốt để có thể níu kéo hy vọng lọt vào bán kết, với suất đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Dù vậy, trước một đối thủ khá yếu, U17 Campuchia phải vất vả mới giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Kryya Ly ở phút 26.

Như vậy, U17 Campuchia đang có 4 điểm, hiệu số +1 sau 2 lượt trận, tạm thời leo lên đứng đầu bảng C. Tuy nhiên, gần như chắc chắn đội bóng trẻ của Campuchia sẽ để Australia lấy lại ngôi đầu, khi Australia chạm trán Singapore ở lượt trận thứ hai vào khung giờ 19h30 (ngày 14/4).

U17 Campuchia rất khó vào bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026.

Khó khăn với U17 Campuchia càng đặc biệt lớn khi họ còn một lượt đối đầu trực tiếp với Australia vào ngày 17/4. Nếu không có cú sốc xảy ra, khả năng Campuchia sẽ thất bại thậm chí với tỷ số đậm. Khi đó, Campuchia gần như không còn hy vọng lọt vào bán kết.

Theo thể thức của giải U17 Đông Nam Á 2026, chỉ có 3 đội đứng đầu 3 bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất mới vào bán kết. Xác suất để Campuchia lọt vào vòng sau rõ ràng đang rất thấp.

Sau giải U17 Đông Nam Á, U17 Campuchia sẽ không thể giành suất dự giải U17 châu Á 2026. Đây là đấu trường mà khu vực Đông Nam Á chỉ có 5 đại diện góp mặt gồm U17 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Australia.