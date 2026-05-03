Tuyển Việt Nam “hưởng lợi”, tăng cơ hội đi tiếp nhờ thất bại của tuyển Ấn Độ

Tại lượt trận mở màn bảng B, giải U17 nữ châu Á 2026, sau khi Nhật Bản “đè bẹp” Lebanon với tỷ số 13-0, tuyển U17 nữ Australia cũng hướng tới một chiến thắng khi chạm trán Ấn Độ.

Giống với các lứa “đàn chị” thì đội U17 nữ Australia cũng cho thấy họ là thế lực rất đáng gờm ở châu Á. Đội hình U17 nữ Australia mạnh mẽ hơn hẳn so với Ấn Độ và rốt cuộc cũng chẳng có bất ngờ nào xảy ra.

U17 nữ Australia nhập cuộc tốt và có bàn vươn lên dẫn trước ở phút 25. Sau đó, đại diện xứ Chuột túi tiếp tục thi đấu lấn lướt và có thêm bàn thắng thứ 2 ở phút 59. Trong phần còn lại của trận đấu, U17 nữ Ấn Độ chơi nỗ lực song không thể ghi được bàn gỡ nào. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-0 cho U17 nữ Australia.

Cục diện bảng B sau lượt đầu tiên.

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, Nhật Bản vẫn đứng đầu bảng B với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại +13 còn Australia xếp nhì do kém hiệu số.

Việc Ấn Độ để thua lượt đầu tiên, chỉ xếp thứ 3 với 0 điểm, cũng gián tiếp trao thêm cơ hội để U17 nữ Việt Nam có thể tiến vào tứ kết giải châu Á.

Lý do là bởi giải U17 châu Á chỉ có 3 bảng, trong đó 2 trong số 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào tứ kết. Ở bảng B, cơ hội để Ấn Độ có điểm trước Nhật Bản rõ ràng quá thấp. Ngay cả khi thắng Lebanon, Ấn Độ cũng chỉ đứng thứ 3 với tối đa 3 điểm trong khi 2 vị trí đầu bảng gần như chắc chắn thuộc về Nhật Bản và Australia.

Lebanon cũng giống Ấn Độ, cơ hội họ gây bất ngờ trước Australia không được đánh giá cao. Nếu thắng Ấn Độ, Lebanon cũng chỉ đứng thứ ba với 3 điểm.

Trong khi đó tại bảng C, Triều Tiên và Hàn Quốc đều vượt trội so với 2 đội còn lại (Philippines và Đài Bắc Trung Hoa). Với cục diện hiện tại, nhiều khả năng đội đứng thứ ba chung cuộc ở bảng C cũng sẽ chỉ có tối đa 3 điểm.

Cục diện bảng C sau lượt đầu tiên.

Danh sách nhòm 3 đội thứ ba sau lượt đàu tiên.

Nhìn vào bảng A, hai đội U17 nữ Việt Nam và Thái Lan đều đang có 1 điểm. Chỉ cần thắng thêm 1 trận, U17 nữ Việt Nam sẽ rộng cửa đi tiếp với suất nhì bảng hoặc suất 1 trong 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất (có 4 điểm, hơn đội thứ ba ở bảng B và đội thứ ba bảng C).

Với U17 nữ Việt Nam, toàn đội bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với chủ nhà Trung Quốc. Nếu để thua đội chủ nhà ở lượt trận thứ hai ngày 4/5, U17 nữ Việt Nam khả năng rất cao vẫn sẽ đi tiếp nếu thắng được Myanmar ở lượt cuối (ngày 7/5).

Tại giải U17 nữ châu Á, 4 đội lọt vào bán kết sẽ giành vé dự U17 nữ World Cup 2026.