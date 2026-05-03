Triều Tiên thắng 10-0, có xác suất gặp tuyển Việt Nam ở tứ kết giải châu Á

Tại lượt trận mở màn bảng C, giải U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Triều Tiên chỉ phải chạm trán đối thủ yếu hơn là Đài Bắc Trung Hoa. Đúng như dự đoán, các cô gái Triều Tiên đã cho thấy sự vượt trội về mọi mặt và họ cũng dễ dàng tạo ra cơn mưa bàn thắng.

Ngay phút thứ 5, Triều Tiên đã có bàn mở tỷ số nhờ pha phối hợp đơn giản, được kết thúc bằng pha dứt điểm của Kim Ju-Gyong. Cũng chỉ đúng 2 phút sau đó (phút thứ 7), Triều Tiên có bàn thắng thứ hai và 1 phút sau (phút thứ 8), Triều Tiên đã có thêm bàn thắng thứ 3 vào lưới Đài Bắc Trung Hoa.

Với 3 bàn thắng chỉ sau 8 phút, U17 nữ Triều Tiên biến trận đấu thành buổi “đá tập” để các cầu thủ liên tục tấn công và dứt điểm. Trong phần thời gian còn lại, các cô gái Triều Tiên ghi thêm tới 7 bàn thắng nữa, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 10-0.

U17 nữ Triều Tiên đã tạo ra cơn mưa bàn thắng.

Như vậy, Triều Tiên là đội giành chiến thắng đậm thứ hai ở lượt đầu tiên (chỉ sau Nhật Bản khi thắng đậm Lebanon 13-0). Chiến thắng rất đậm cũng giúp U17 nữ Triều Tiên tạm vượt qua Hàn Quốc, đứng đầu bảng C nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội.

Rõ ràng, Triều Tiên đã cho thấy họ là ứng viên rất sáng giá cho chức vô địch. Rất nhiều khả năng họ sẽ tiến vào tứ kết bằng suất nhất bảng.

Cục diện bảng C sau lượt mở màn.

Đặc biệt, theo phân nhánh tại giải U17 nữ châu Á 2026, đội nhất bảng C sẽ gặp sẽ gặp đội thứ ba có thành tích tốt nhất ở bảng A hoặc B tại tứ kết. Do đó, trong trường hợp U17 nữ Việt Nam đứng thứ 3 bảng A và giành vé đi tiếp, toàn đội sẽ có xác suất phải chạm trán Triều Tiên ở tứ kết.

Hiện ở bảng A, Trung Quốc với lợi thế sân nhà đang có 3 điểm, hiệu số +6, gần như chắc chắn sẽ đi tiếp với suất đầu bảng. Trong khi đó, 2 đội Việt Nam và Thái Lan sở hữu 1 điểm, hiệu số bàn thắng bại 0 còn Myanmar đứng cuối với 0 điểm, hiệu số -6.

Ở hai lượt trận tiếp theo, U17 Việt Nam khả năng sẽ đá phòng ngự để hạn chế bàn thua trước Trung Quốc (ngày 4/5), sau đó cần quyết thắng Myanmar (ngày 7/5) để mở ra cơ hội đi tiếp với suất nhì bảng, chắc chắn né được ứng viên vô địch Triều Tiên ở vòng sau.

Theo thể thức, chỉ 4 đội lọt tới bán kết giải U17 nữ châu Á mới giành suất dự U17 nữ World Cup 2026.