AFC tán dương chiến tích lịch sử của tuyển Việt Nam

Chỉ còn 4 ngày nữa, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Roland sẽ có trận mở màn tại giải châu Á gặp Yemen. Đây là giải đấu mà U17 Việt Nam nhắm tới mục tiêu lọt vào tứ kết qua đó chắc chắn sở hữu tấm vé dự VCK U17 World Cup 2026.

Trang chủ của AFC vừa có bài đánh giá sơ lược về 4 đội thuộc bảng C tại giải châu Á gồm Hàn Quốc, Việt Nam, Yemen và UAE.

Khi nói về U17 Việt Nam, trang chủ của AFC thông tin rằng toàn đội trong quá khứ từng 9 lần tham dự đấu trường U17 châu Á với thành tích tốt nhất là lọt vào bán kết (năm 2000). AFC cũng nhắc tới giải đấu gần nhất vào năm 2025, khi U17 Việt Nam dừng bước từ vòng bảng.

AFC cũng nhấn mạnh: “Thông tin thú vị là U17 Việt Nam đã giành quyền tam dự tất cả các kỳ giải đấu sau khi bỏ lỡ năm 2012 và 2014”.

Đặc biệt, AFC đã ca ngợi chiến tích tuyệt vời của U17 Việt Nam ở vòng loại giải U17 châu Á 2026, khi thầy trò HLV Roland thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng.

“Việt Nam sẽ quyết tâm duy trì phong độ ấn tượng từ vòng loại - nơi họ đứng đầu bảng với 5 trận thắng, 30 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào, qua đó tiến vào vòng chung kết” – AFC viết.

U17 Việt Nam được đánh giá cao trước giải châu Á.

Hiện tại, U17 Việt Nam dưới trướng HLV Roland đang sở hữu chuỗi thành tích 16 trận bất bại liên tiếp. Cách đây ít ngày, toàn đội cũng xác lập cột mốc trở thành đội tuyển vô địch nhiều nhất lịch sử giải U17 Đông Nam Á (với 4 lần lên ngôi) sau khi xuất sắc đánh bại Malaysia 3-0 ở trận chung kết.

Hiện tại, U17 Việt Nam đã có mặt ở Saudi Arabia để chuẩn bị dự giải châu Á. Toàn đội sẽ lần lượt gặp Yemen ngày 6/5, Hàn Quốc ngày 10/5 và UAE ngày 13/5.

Danh sách U17 Việt Nam dự giải châu Á.