HLV Indonesia mơ đội nhà “qua mặt” tuyển Việt Nam để vô địch AFF Cup

Mới đây, tuyển Indonesia đã công bố danh sách triệu tập để chuẩn bị hướng tới AFF Cup 2026, đấu trường mà tuyển Việt Nam chính là đương kim vô địch.

Nói về giải đấu năm nay, HLV người Indonesia Okto Maniani, tự tin rằng đội nhà có thể giành chiến thắng, chinh phục chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.

"Nếu nói về cơ hội vô địch AFF Cup 2026 của đội tuyển quốc gia Indonesia, tôi lạc quan rằng chúng ta có thể vượt qua các đối thủ để giành chức vô địch” – HLV kiêm cựu tuyển thủ Okto Maniani nói.

Tại AFF Cup 2026, Indonesia nằm ở bảng A cùng tuyển Việt Nam, Singapore, Campuchia và một trong hai đội đá play-off Brunei Darussalam hoặc Timor Leste.

Okto nhớ lại màn trình diễn của mình tại AFF Cup 2010. Ông đề cập đến thành công của các cầu thủ trong nước khi thi đấu cùng các cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển Indonesia. Tại AFF Cup 2010, tuyển Indonesia chỉ có một cầu thủ nhập tịch: Cristian Gonzales, một cựu công dân Uruguay.

"Trở lại năm 2010, các cầu thủ trong nước có thể cạnh tranh với các cầu thủ nhập tịch. Giờ đây, với sự hiện diện của các cầu thủ thuộc cộng đồng người Indo ở nước ngoài, cơ hội đó vẫn còn nếu các cầu thủ trong nước biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực hết mình," Okto cho biết.

Okto tin rằng với đội hình hiện tại, tuyển Indonesia có cơ hội rất lớn để mang về chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử AFF Cup. Trước đó, Indonesia từng 15 lần dự AFF Cup nhưng về nhì tới 6 lần.

“Tôi rất hy vọng Indonesia có thể trở thành nhà vô địch. Chúng ta có thể làm điều đó”.

Trước đó, tuyển Indonesia đã công bố danh sách gồm 23 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Phần lớn các thành viên trong danh sách có thời gian thi đấu hạn chế với ĐTQG Indonesia và chưa được gọi vào dịp FIFA Series vào tháng 3/2026. Danh sách này được lập ra dựa trên việc theo dõi các giải đấu trong nước, đặc biệt là BRI Super League mùa giải 2025/2026.

Hiện không có những cái tên như Jay Idzes, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Dean James, Justin Hubner, Joey Pelupessy, Emil Audero hay Ole Romeny đang theo đuổi sự nghiệp ở châu Âu.

Thay vào đó, HLV John Herdman sẽ tối ưu hóa những cầu thủ đã xuất hiện nhiều hơn trong các giải đấu trong nước. Nadeo Argawinata, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman, Saddil Ramdani…

Theo lịch, AFF Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8.