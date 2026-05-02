Rơi chiến thắng trước tuyển Việt Nam, HLV Thái Lan tiếc nuối, thừa nhận sai lầm lớn

Tại lượt trận mở màn giải U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Thái Lan và Việt Nam đã tạo ra màn rượt đuổi đầy căng thẳng. Thái Lan 2 lần vươn lên dẫn trước, nhưng các cô gái Việt Nam đã thi đấu quả cảm để gỡ hoà 2-2 ở phút 90+1.

Sau trận đấu, HLV Thidarat Wiwasukhu tỏ rõ sự tiếc nuối. Bà thừa nhận sai lầm của các cầu thủ, cho rằng trận đấu gặp U17 nữ Việt Nam là trận chiến rất khó khăn, và các học trò đã không duy trì được sự tập trung cần thiết để bảo toàn chiến thắng. Bà cũng cho rằng U17 nữ Thái Lan cần khắc phục điều này ở 2 trận tiếp theo.

"Chúng ta cần hướng tới trận đấu tiếp theo để các cầu thủ có thể tập trung hơn vào trận đấu đó. Chúng ta cần học hỏi từ những sai lầm ở này (gặp Việt Nam) và cải thiện nó. Nhìn chung, trận đấu này rất khó khăn, nhưng chúng ta phải vượt qua. Chúng ta cần nỗ lực để cải thiện khả năng tập trung”.

Đánh giá về màn trình diễn của tiền đạo nhập tịch Miricah Shealagh Murdoch, người ghi bàn mở tỷ số vào lưới U17 nữ Việt Nam, HLV Thidarat Wiwasukhu dành lời khen:

“Về phần Mirika, cô ấy đã làm tốt, và điều cô ấy cố gắng là sự chăm chỉ, đó là một điểm tích cực khi có cô ấy trong đội."

HLV bên phía Thái Lan cũng bày tỏ quyết tâm khi đề cập tới 2 trận tiếp theo Myanmar và chủ nhà Trung Quốc (vào các ngày 4 và 7/5):

"Trong hai trận đấu tiếp theo, chúng ta cần quan sát màn trình diễn của Myanmar và Trung Quốc và điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp. Mục tiêu của chúng ta là giành vé tham dự Giải vô địch bóng đá trẻ thế giới. Tôi mong người hâm mộ Thái Lan hãy cổ vũ các cầu thủ trong mỗi trận đấu. Mọi người đều đang cố gắng hết sức mình."

Hiện ở bảng A, U17 nữ Trung Quốc đang nắm lợi thế lớn với vị trí đầu bảng sau chiến thắng 6-0 trước Myanmar, trong khi đó U17 nữ Việt Nam và Thái Lan xếp hai vị trí tiếp theo.

Theo thể thức, các đội nhất nhì ở 3 bảng và 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Bốn đội lọt vào bán kết sẽ đoạt vé dự U17 nữ World Cup 2026.



