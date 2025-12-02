Tuyển Việt Nam hạ gục tuyển Trung Quốc, gián tiếp “đe doạ” Indonesia ở SEA Games

Chiều nay (2/12), trong trận giao hữu thứ hai tại Hàng Châu (Trung Quốc) thuộc chuyến tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33, tuyển futsal nữ Việt Nam với đẳng cấp hạng 11 thế giới (theo BXH FIFA) đã giành chiến thắng 2-1 trước tuyển nữ Trung Quốc (hạng 15 FIFA).

Phút 19, cầu thủ Bùi Thị Trang dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu. Ngay đầu hiệp 2, Thanh Ngân tận dụng sai lầm của đối phương để nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam. ĐT Futsal nữ Trung Quốc nỗ lực tấn công và có bàn rút ngắn xuống 1-2 ở phút 33, tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được.

Một chiến thắng trước tuyển Trung Quốc ngay tại Hàng Châu là kết quả ấn tượng với tuyển futsal nữ Việt Nam. Trước đó, hai đội cũng đá một trận giao hữu đầu tiên với kết quả hoà 2-2 (ngày 30/11).

Tuyển futsal nữ Việt Nam có chiến thắng 2-1 trước Trung Quốc.

Theo kế hoạch, đội sẽ có buổi tập cuối cùng tại Hàng Châu vào sáng mai (3/12) và trở về TP. Hồ Chí Minh vào tối cùng ngày. Đội sẽ tập luyện 1 tuần tại TP.HCM để hoàn thiện các vấn đề trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33.

Tại SEA Games, tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar và Indonesia, trong khi bảng A gồm Thái Lan, Malaysia và Philippines. Việc tuyển Việt Nam vừa đánh bại tuyển Trung Quốc, cũng có thể coi là một lời đe doạ gián tiếp với 2 đối thủ cùng bảng đấu là Myanmar và Indonesia.

Tại kỳ SEA Games năm nay, tuyển futsal nữ Việt Nam được kỳ vọng có thể cạnh tranh tấm HCV, danh hiệu trước đó thường thuộc về tuyển Thái Lan.