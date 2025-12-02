Tuyển Việt Nam nhận “chiến thư’ từ HLV Thái Lan ngay trước trận khai mạc SEA Games

Vào ngày mai (3/12), môn bóng đá nam tại SEA Games 33 sẽ chính thức khởi tranh. Tại buổi họp báo trước giải đấu vào chiều nay, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U22 Thái Lan đã tuyên bố rằng ông và các học trò đang vô cùng tự tin vào khả năng giành HCV trên sân nhà.

“Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là vô địch SEA Games. Đã khá lâu rồi chúng tôi chưa vô địch SEA Games. Lần này, chúng tôi đăng cai SEA Games. Chúng tôi đã chuẩn bị trong nhiều tháng, tham gia nhiều trại huấn luyện, bắt đầu từ Giải vô địch ASEAN tại Indonesia, vòng loại Giải vô địch châu Á tại Thái Lan, cũng như các trận đấu giao hữu tại Trung Quốc và gần đây nhất là gặp Ấn Độ.

Chúng tôi đã chuẩn bị và lựa chọn các cầu thủ từ cả bốn trại, được coi là xuất sắc nhất trong thế hệ của họ, để thi đấu tại SEA Games này. Chúng tôi đang rất tự tin vào khả năng giành chức vô địch” – HLV Ongtrakul tuyên bố.

U22 Thái Lan rất quyết tâm giành HCV trên sân nhà.

Vị thuyền trưởng của “Voi chiến” cho rằng U22 Thái Lan gặp khó khăn nhất định khi vài vị trí chấn thương. Tuy nhiên, đội chủ nhà sẽ quyết tâm giành chiến thắng từng trận một, trước mắt là ở vòng bảng.

"Đã có những chấn thương đối với các cầu thủ chủ chốt từ một số đợt tập trung. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phương án B. Chúng tôi đã gặp Timor-Leste trong trận đấu đầu tiên, và chúng tôi đã gặp họ tại giải U23 Đông Nam Á ở Indonesia. Họ là một đội bóng đang phát triển tốt và chúng tôi không thể đánh giá thấp Timor-Leste hay Singapore.

Chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể, đặc biệt là với các giải đấu quốc nội. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị phương án B và phương án C cho việc luân chuyển cầu thủ. Chúng tôi tin rằng SEA Games sẽ là giải vô địch của mình, vì vậy chúng tôi sẽ phải thi đấu bốn trận. Chúng tôi không thể chủ quan về việc luân chuyển cầu thủ trong cả hai trận đấu.

Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ áp dụng điều đó trong SEA Games lần này. Bước đầu tiên là giành chiến thắng ở vòng bảng, trước khi hướng đến vòng bán kết và chung kết."

HLV Ongtrakul một lần nữa khẳng định quyết tâm giành HCV đồng thời kêu gọi sự cổ vũ của người hâm mộ nước nhà:

“SEA Games là sự kiện thể thao của ASEAN, và chúng tôi muốn nhiều quốc gia tham dự, kết nối các môn thể thao. Thật đáng tiếc khi Campuchia rút lui, nhưng chúng tôi vẫn có kế hoạch, bởi vì mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng. Nếu muốn vô địch SEA Games và giành lại vinh quang ASEAN, chúng tôi cần phải đối đầu với mọi đội bóng.

"Đã lâu rồi chúng tôi không đăng cai SEA Games, và cũng chưa giành được nhiều chức vô địch. Tôi muốn mời người hâm mộ bóng đá Thái Lan đến cổ vũ và ủng hộ chúng tôi tại sân vận động, hoặc theo dõi tin tức từ tất cả các hãng thông tấn. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nam quốc gia Thái Lan tại SEA Games lần này, tôi sẽ cố gắng hết sức và làm tất cả vì người hâm mộ Thái Lan”.

Lịch thi đấu toàn bộ vòng bảng tại SEA Games 33.

Do U22 Campuchia rút lui khỏi SEA Games nên ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm lại. Bảng A sẽ gồm Thái Lan, Timor Leste và Singapore.

Trong khi đó bảng B gồm U22 Việt Nam, Malaysia, Lào còn bảng C gồm Myanmar, Philippines và đương kim vô địch Indonesia.

Ở lượt trận khai màn vào ngày mai, U22 Thái Lan sẽ gặp Timor Leste, còn U22 Việt Nam sẽ chạm trán Lào.