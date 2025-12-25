Tuyển Việt Nam hạ đối thủ 18-0, chiếm ngôi đầu bảng của Thái Lan, giành vé vào bán kết

Tại giải futsal U19 Đông Nam Á 2025, U19 Việt Nam nằm cùng bảng A với chủ nhà Thái Lan và Brunei.

Trong lượt ra quân, Thái Lan chỉ giành 9-0 trước Brunei, nhưng U19 Việt Nam còn gây ấn tượng mạnh hơn rất nhiều, khi ghi nhiều gấp đôi số bàn thắng vào lưới Brunei. Trận đấu diễn ra vào tối 24/12.

Với thực lực được đánh giá vượt trội, các cầu thủ U19 futsal Việt Nam nhanh chóng áp đặt thế trận, kiểm soát hoàn toàn cục diện và liên tục tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đối phương.

Ngay trong hiệp một, U19 futsal Việt Nam nhanh chóng áp đảo đối thủ, liên tục dứt điểm và cũng sớm khai thông thế bế tắc và tạo cách biệt lớn nhờ lối chơi tấn công đa dạng. Đỗ Tuấn Vũ và Hoàng Minh Thức mở tỉ số và hoàn tất cú đúp phút 14. Trong khi Nguyễn Thạc Hiếu và Nguyễn Thọ Minh Huy tỏa sáng với hai hat-trick.

U19 futsal Việt Nam giành chiến thắng tới 18-0 trước Brunei.

Các bàn còn lại thuộc về cú đúp của riêng Nguyễn Huỳnh Tuấn Việt và Trần Lê Bộ, Vũ Đại Học, Phạm Quang Huy, Nguyễn Minh Lương lần lượt ghi một bàn khép lại trận đấu với “cơn mưa” bàn thắng cho tuyển futsal Việt Nam.

Bên cạnh sự toả sáng của các chân sút Việt Nam, U19 Brunei còn hai lần phản lưới nhà ở các phút 21 và 34 trước áp lực tấn công mạnh mẽ của các cầu thủ áo đỏ. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 18-0 cho U19 Việt Nam.

Xếp hạng tại bảng A.

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh không chỉ giành 3 điểm mà còn giúp U19 futsal Việt Nam tạo lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng bại sau lượt trận mở màn. Hiện U19 Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để chiếm ngôi đầu bảng A.

Theo thể thức của giải, 6 đội được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. 2 đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào bán kết. Như vậy, U19 Việt Nam cũng đã chính thức đi tiếp vào vòng sau bất kể có thua Thái Lan.

Theo lịch, vào tối nay (25/12), U19 Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau với tính chất phân định ngôi nhất bảng.