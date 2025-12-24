Tuyển Thái Lan thắng tưng bừng, đẩy tuyển Việt Nam vào nguy cơ trắng tay

Ở giải futsal U16 Đông Nam Á, U16 Thái Lan sau chiến thắng 20-0 trước Brunei, đã tiếp tục giành trọn 3 điểm khi chạm Myanmar tại lượt trận thứ hai.

Trong hiệp 1, các cầu thủ trẻ Thái Lan gặp khá nhiều khó khăn trước lối đá phòng ngự của Myanmar. Tuy nhiên, các cầu thủ đội chủ nhà vẫn dựa vào lối chơi đậm chất kỹ thuật đề giành lợi thế với việc dẫn trước 2-0.

Sang hiệp hai, tuyển trẻ Thái Lan vẫn nắm thế chủ động. Đội chủ nhà liên tục tấn công, tạo ra nhiều pha dứt điểm và ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Trận đấu khép lại với tỷ số 4-0 cho Thái Lan.

Tuyển trẻ Thái Lan có chiến thắng khá ấn tượng.

Như vậy, U16 Thái Lan đã củng cố ngôi đầu bảng với 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại +24 sau 2 lượt trận. Trong khi đó, U16 Việt Nam tạm thời đứng thứ 3 với 1 điểm, hiệu số 0 sau lượt mở màn.

Việc Thái Lan vẫn đạt phong độ cao cũng chính là thách thức lớn với U16 Việt Nam. Theo thể thức của giải đấu, chỉ 2 đội dẫn đầu bảng với giành quyền đá trận chung kết, trong khi đó, các đội xếp dưới sẽ không có cơ hội giành danh hiệu. Điều này có thể tạo ra nguy cơ trắng tay với các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Xếp hạng tạm thời tại giải.

Theo lịch vào ngày mai (25/12), U16 Việt Nam sẽ có trận thứ 2 gặp Myanmar, trong khi Indonesia sẽ chạm trán Brunei. Đến ngày 26/12, 2 đội Thái Lan và Việt Nam sẽ chạm trán nhau trong đó đội chủ nhà vẫn sẽ được đánh giá cao hơn.