Thái Lan điều tra nghi vấn dàn xếp kết quả ở SEA Games 33

Theo Thairath vừa đưa tin, ngày 23/12, võ sĩ Muay Thái Mongkutpetch Petchprawfar, đã đến văn phòng Ủy ban Olympic Thái Lan để gửi đơn kiện ban tổ chức SEA Games vì cho rằng cô bị xử ép trắng trợn.

Võ sĩ Mongkutpetch Petchprawfar khẳng định rằng chính cô mới xứng đáng giành chiến thắng ở trận tranh HCV hạng 45kg nữ tại SEA Games 33. Tuy nhiên, các trọng tài lại “đổi trắng tay đen”, cuối cùng xử thắng cho võ sĩ người Philippines. Mongkutpetch Petchprawfar giành HCB đầy tranh cãi.

Sau khi võ sĩ nước chủ nhà nộp đơn kiện, Phó Giáo sư Pimol Srivikorn, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan, trong cuộc trả lời phỏng vấn đã khẳng định rằng tổ chức này sẽ tiến hành điều tra. Tất cả những tổ chức và cá nhân nếu bị phát hiện tiêu cực sẽ bị phạt cực nặng, đặc biệt nếu hành vi dàn xếp tỷ số được chứng minh.

“Thông thường, mỗi hiệp hội sẽ tự mình đệ đơn khiếu nại tuy nhiên trường hợp này có khác đôi chút. Nếu phát hiện sai phạm, có thể kết quả sẽ không đảo ngược, nhưng chúng ta có thể xử phạt nặng các trọng tài nếu họ mắc sai lầm. Hoặc, nếu có dàn xếp tỷ số, hình phạt sẽ nặng hơn nhiều.

Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ quá trình này nhanh nhất có thể."

Mongkutpetch Petchprawfar đã kiện lên Ủy ban Olympic Thái Lan vì cho rằng cô bị xử ép.

Trong khi đó, khi đề cập tới trận tranh HCV của Mongkutpetch Petchprawfar, một vị lãnh đạo khác là ông Thana Chaiyaprasit, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan, cũng thừa nhận rằng trận này “có vấn đề”.

“Tôi ngồi đối diện với các vị khách VIP và tôi thấy có điều gì đó đáng ngờ. Những người ngồi cùng tôi cũng đặt câu hỏi. Hôm đó, các đại diện từ IOC (Ủy ban Olympic Quốc tế) đã đến để đánh giá công tác tổ chức SEA Games 2025. Họ nói rằng các võ sĩ Thái Lan đáng lẽ phải thắng, nhưng tại sao họ lại thua? Đó là câu hỏi họ đặt ra.”

Trước đó, "Sia Boat" Nuttadaj Vachirarattanawong (cựu võ sĩ, nhà quảng bá Muay Thái nổi tiếng) cũng đặt ra nghi vấn rằng một số trận đấu môn Muay Thái tại SEA Games có thể đã được thao túng và dàn xếp kết quả.

“Trong suốt giải đấu, ngay từ vòng bán kết đã có những lời bàn tán về việc vận động viên như Phet Suphan, một ứng cử viên sáng giá, lại thua một cách gây tranh cãi. Sau trận đấu của Mongkutpetch, một huấn luyện viên người Thái Lan trong đội tuyển Malaysia tuyên bố rằng huy chương đã bị dàn xếp để Malaysia giành chiến thắng. Nhưng cuối cùng, tôi không biết vì sao, Philippines lại giành được huy chương vàng. Có lẽ tin tức đã bị lộ ra ngoài hoặc điều gì đó tương tự."

Theo Thairath, Ủy ban Olympic Thái Lan sẽ mời Tiến sĩ Sakchai Tapsuwan, Chủ tịch Hiệp hội Muay Thái nghiệp dư Thái Lan kiêm Chủ tịch Hiệp hội Muay Thái nghiệp dư quốc tế (IFMA), đến để bàn về vấn đề gây tranh cãi kể trên. Phía Ủy ban Olympic Thái Lan sẽ lập tức tiến hành điều tra và dự kiến sẽ có thông báo trước truyền thông trong những ngày tới.



