Tuyển Việt Nam gây ấn tượng trước đối thủ Nhật Bản, sẵn sàng đấu Malaysia ở giải châu Á

Chiều 13/11, đội tuyển U17 Việt Nam đã thi đấu giao hữu với đội U18 Ehime. Đây là trận đấu tập thứ ba và cũng là trận đấu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại tỉnh Ehime (Nhật Bản), chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2026.

U18 Ehime được xem là “quân xanh” mạnh nhất mà U17 Việt Nam đối đầu trong đợt tập huấn lần này khi sở hữu lực lượng kế cận của CLB Ehime FC – đội bóng đang thi đấu tại J.League 2.

Theo tin từ VFF thì ở trận đấu này, HLV Cristiano Roland tiếp tục tận dụng tối đa cơ hội để kiểm tra, đánh giá lực lượng. Đội hình xuất phát theo đó cũng có những thay đổi so với trận đấu trước.

Hai đội nhập cuộc với tốc độ khá cao. Dù đối đầu với đội bóng mạnh hơn, các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn giữ được cự ly đội hình hợp lý và tạo ra nhiều tình huống phản công chất lượng.

Phút 34, U18 Ehime mở tỷ số 1-0. Từ pha căng ngang nguy hiểm bên cánh phải, thủ môn Xuân Hòa cản phá được cú sút đầu tiên nhưng không thể ngăn cản pha đá bồi của cầu thủ đội bạn.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn, tự tin đẩy cao đội hình và gây nhiều sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, trong lúc mải mê tấn công, đội tuyển để U18 Ehime khai thác khoảng trống ở phút 70, nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha phản công nhanh.

Bị dẫn bàn, U17 Việt Nam vẫn cố gắng tổ chức các pha tấn công cuối trận. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 89, khi Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam chớp cơ hội dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

U17 Việt Nam vừa có trận đấu khá ấn tượng trước khi khép lại chuyến tập huấn ở Nhật Bản.

Dù không giành chiến thắng, nhưng màn thể hiện trước đối thủ mạnh giúp U17 Việt Nam thu được nhiều bài học quý giá để hướng tới Vòng loại U17 châu Á 2026.

Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có thêm một ngày nữa để tập luyện trước khi kết thúc chuyến tập huấn. Đội trở về nước vào ngày 15/11 và bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự Vòng loại U17 châu Á 2026 tại Hà Nội và Hưng Yên. Đây là giải đấu mà U17 Việt Nam ở bảng C cùng Malaysia, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Quần đảo Bắc Mariana và Macau (Trung Quốc).

Vòng loại châu Á sẽ bắt đầu lượt trận mở màn từ ngày 22/11 tới.