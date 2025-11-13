Thắng nghẹt thở, tuyển Thái Lan vẫn đứng trước nguy cơ bị loại khỏi giải châu Á

Tối 13/11, tuyển Thái Lan có trận giao hữu trên sân nhà gặp Singapore nhằm chuẩn bị cho các lượt trận còn lại thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Đây cũng chính là cột mốc ra mắt của tân HLV Anthony Hudson thay thế HLV Ishii mới bị sa thải cách đây không lâu.

Tuyển Thái Lan đón chào sự trở lại của một số công thần ở đội hình xuất phát, tiêu biểu của Theerathon Bunmathan. Trong khi đó, Chanathip vẫn nắm vai hạt nhân ở tuyến giữa còn Supachai đá tiền đạo cao nhất.

Dù chỉ là trận đấu thử nghiệm đội hình, nhưng cả hai bên đều nhập cuộc quyết tâm, tạo nên một bữa tiệc bóng đá tấn công với nhiều bàn thắng được ghi.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan nhanh chóng chiếm thế chủ động. Dàn tiền vệ chơi khá ăn ý giúp Thái Lan tạo thế trận tốt, gây ra nhiều sóng gió về phía cầu môn Singapore.

Sau vài pha dứt điểm khá nguy hiểm, Thái Lan cũng có bàn mở tỷ số rất sớm. Phút 13, Sarach Yooyen đã toả sáng với pha băng lên từ tuyến hai và tung cú vô lê căng vào xà ngang, bóng dội xuống khiến thủ môn Singapore không kịp phản ứng, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, cũng chỉ 4 phút sau, Glenn Kweh gỡ hòa 1-1 cho đội khách từ pha thoát xuống và nhận chuyền thuận lợi bên cánh phải của đồng đội Stewart.

Tuyển Thái Lan phải vất vả để thắng sát nút Singapore trên sân nhà.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan chứng tỏ đẳng cấp khi Theerathon Bunmathan sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm ở phút 47, đưa “Voi chiến” dẫn 2-1. Phút 53, Seksan Ratree tiếp tục trừng phạt hệ thống phòng ngự khá lỏng lẻo của đội khách, với việc tung cú sút căng từ 25 m, nâng tỷ số lên 3-1.

Tuy nhiên, Singapore cũng chơi rất quyết tâm. Họ dồn lên tấn công và có được bàn gỡ ở phút 63. Người ghi bàn cho đội khách vẫn là Kweh.

Bàn gỡ của Singapore giúp phần còn lại của trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Những phút bù giờ, trận đấu diễn ra căng thẳng với loạt tình huống nguy hiểm, phạt góc và nhiều cơ hội bỏ lỡ. Thậm chí Jude Soonsup-Bell bên phía Thái Lan còn sút hỏng penalty ở phút 90+7. Chung cuộc, Thái Lan bảo toàn chiến thắng sát nút 3-2.

Như vậy, HLV Anthony Hudson đã có trận ra mắt tuyển Thái Lan với kết quả giành chiến thắng. Tuy nhiên, việc phải vất vả để thắng Singapore cách biệt 1 bàn trên sân nhà, vẫn chưa thể khiến “Voi chiến” yên tâm khi hướng về vòng loại Asian Cup 2027.

Hiện ở vòng loại Asian Cup, Thái Lan vẫn xếp nhì bảng, xếp dưới Turkmenistan (bằng điểm, hơn hiệu số bàn thắng bại nhưng thua đối đầu trực tiếp). Trước mắt, tuyển Thái Lan cần đánh bại Sri Lanka trên sân khách vào ngày 18/11 tới, sau đó hướng tới trận quyết định ở lượt về gặp Turkmenistan vào tháng Ba năm sau.

Nếu không thể chiếm được ngôi đầu bảng, Thái Lan sẽ bị loại khỏi VCK Asian Cup 2027.

Tỷ số chung cuộc: Thái Lan 3-2 Singapore

Đội hình xuất phát

Thái Lan: Khammai, Mickelson, Pansa, Theerathon, Nattapong, Deeromram, Sarach, Davis, Chanathip, Sarachat, Supachai

Singapore: Mahbud, Azman, Harun, Baharudin, Shahiran, Nakamura, Stewart, Anuar, Harhys Stewart, Kweh, Fandi