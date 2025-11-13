HLV Trung Quốc: “Chỉ khi chúng ta ngừng sợ ĐT Việt Nam, bóng đá Trung Quốc mới có hy vọng”

U22 Trung Quốc vừa thi đấu thiếu thuyết phục khi để thua U22 Việt Nam 0-1 ngay tại Thành Đô, trong lượt trận mở màn tại Panda Cup. Truyền thông và một số chuyên gia cũng lập tức đưa ra những bình luận bày tỏ sự thất vọng về kết quả của đội nhà.

“Tối 12/11, tỷ số trên sân vận động Thành Đô Phượng Hoàng Sơn là 0-1. Trong khi các cầu thủ Việt Nam ôm nhau ăn mừng, hình ảnh HLV ĐTQG Shao Jiayi trên khán đài lại hiện lên với vẻ mặt buồn bã đặc biệt trên sóng truyền hình.

Kết quả trận mở màn Panda Cup một lần nữa đẩy bóng đá Trung Quốc vào tâm điểm của cơn bão truyền thông—nhưng một phân tích bình tĩnh về 12 cú sút và 6 cơ hội quan trọng trong suốt trận đấu cho thấy một thực tế phũ phàng: đây không phải là một "cuộc thảm sát", mà là một kết quả hợp lý sau 90 phút thi đấu giữa hai đội bóng” – trang 163 bình luận trong một bài viết sau trận.

U22 Trung Quốc gây thất vọng khi thua U22 Việt Nam ngay sân nhà.

Trang 163 tiếp tục đưa ra một số thống kê để chê đội nhà: “Bình luận viên Yuan Jia đã chỉ trích huấn luyện viên trưởng Antonio trên mạng xã hội vì "không biết cách huấn luyện tấn công", một bình luận có phần cực đoan nhưng cũng rất sâu sắc…

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Antonio liên tục nhấn mạnh rằng "các cầu thủ đã cống hiến hết mình". Câu nói này, thường được coi là lời bào chữa, đã được chứng minh bằng dữ liệu từ trận đấu này: đội đã chạy tổng cộng 105 km, và số lần chạy nước rút cường độ cao tăng 23% so với trận đấu khởi động trước đó. Sự khác biệt thực sự không nằm ở thái độ, mà nằm ở việc rèn luyện trí tuệ bóng đá.

Khoảng cách giữa hai đội được phản ánh rõ nét qua dữ liệu: Độ chính xác chuyền bóng tổng thể của Việt Nam là 78%, trong khi Trung Quốc chỉ là 65%; chênh lệch thậm chí còn lớn hơn ở phần sân đối phương, lên tới 19%. Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, nơi mà "chiến tranh không gian" là yếu tố then chốt, khoảng cách về năng lực cơ bản này không thể được thu hẹp chỉ bằng ‘tinh thần chiến đấu’ đơn thuần”.

Trang báo của Trung Quốc bình luận thêm: “Khi tôi rời sân vận động, màn hình điện tử trong đêm vẫn đang chiếu lại hình ảnh bàn thua. Tỷ số 0-1 chắc chắn là một kết quả đáng thất vọng, nhưng điều đáng chú ý hơn cả kết quả này chính là hệ thống phòng ngự non trẻ của đội bóng, và những vấn đề về mặt cấu trúc trong tấn công”.

Đặc biệt, trang 163 đã trích lại phát biểu của một HLV Trung Quốc, cho rằng đội nhà nên ngừng việc “sợ hãi” các ĐTQG Việt Nam:

“Những trận đấu sắp tới với Hàn Quốc và Uzbekistan sẽ còn khó khăn hơn nữa.

Như một HLV đào tạo trẻ kỳ cựu đã viết trên WeChat Moments của mình: "Chỉ khi chúng ta ngừng dùng 'nỗi sợ Hàn Quốc' và 'nỗi sợ Việt Nam' để trốn tránh vấn đề thì bóng đá Trung Quốc mới thực sự có hy vọng."

Thất bại 0-1 này có thể trở thành điểm khởi đầu mới để nhìn lại công tác đào tạo trẻ của bóng đá Trung Quốc”.

Theo lịch tại Panda Cup, U22 Trung Quốc sẽ gặp Hàn Quốc trong khi U22 Việt Nam chạm trán Uzbekistan ở lượt trận thứ hai vào ngày 15/11.

Tại lượt cuối vào ngày 18/11, U22 Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc còn chủ nhà Trung Quốc đối đầu Uzbekistan.