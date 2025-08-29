Tuyển Việt Nam gặp mối lo từ Malaysia, HLV Kim Sang-sik có thêm bài toán nan giải

Cầu thủ trẻ lai Richard Chin là gương mặt mới được HLV trưởng Peter Cklamovski của tuyển Malaysia triệu tập để tham gia trại huấn luyện trung tâm trước các trận giao hữu với Singapore và Palestine dịp FIFA tháng 9 này.

Richard, người hiện đang chơi bóng ở Scotland cho CLB Raith Rovers, đã được triệu tập sau khi thể hiện sự tiến bộ tích cực trong màu áo CLB.

Theo HLV trưởng Cklamovski, việc đưa cầu thủ 22 tuổi này có thể sẽ giúp gia cố hàng phòng ngự của tuyển Malaysia, khi những khả năng cầu thủ này cũng phù hợp với lối chơi chung của “Hổ Mã Lai”.

"Richard Chin đang chơi ở giải hạng hai Scotland. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ. Cậu ấy đang chơi tốt và hiện đang được ra sân từ ghế dự bị.

Nhưng cường độ thi đấu và cường độ tập luyện của cậu ấy là tiêu chuẩn tốt đối với chúng tôi. Vì vậy, đây là cơ hội để cậu ấy gia nhập và là cơ hội để chúng tôi thấy cậu ấy thể hiện trong đội tuyển quốc gia.

Đây là một gương mặt mới mà tất cả chúng ta đều có thể phấn khích và mong anh ấy nắm bắt cơ hội này. Chúng tôi có tám ngày cùng nhau để làm điều đó và tôi rất mong chờ” – HLV Cklamovski phấn khích khi giới thiệu về Richard Chin.

Richard Chin vừa lần đầu tiên được triệu tập vào danh sách ĐTQG Malaysia.

Khi được hỏi về khía cạnh chiến thuật mà Richard có thể cung cấp, HLV Cklamovski đánh giá cao những kỹ năng của cậu học trò mới:

“Cậu ấy có vẻ có khả năng di chuyển tốt, kỹ thuật xử lý bóng tốt. Tốc độ chơi của cậu ấy có thể giúp ích cho chúng tôi. Cậu ấy có những phẩm chất phù hợp để chơi bóng cho chúng tôi. Như tôi đã nói, chúng tôi có ý tưởng rõ ràng về cách chúng tôi muốn chơi".

Richard Chin sinh tháng 10/2022, mang hai dòng máu Malaysia và Anh. Cầu thủ này có thể chơi đa năng, từ tiền vệ phòng ngự, hậu vệ cánh trong màu áo CLB Raith Rovers.

Tài năng của Richard Chin được đánh giá khá cao ở Scotland. Anh gia nhập lò đào tạo của CLB Charlton Athletic từ khi mới 6 tuổi. Đến tháng 7/2021, anh được ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB này khi anh chưa tròn 19 tuổi. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên có nguồn gốc Malaysia chơi ở giải hạng Ba của Anh.

Sự có mặt của Richard Chin càng làm tăng sức mạnh cho tuyển Malaysia.

Việc Richard Chin được tăng cường là tin vui với tuyển Malaysia và đây cũng là nhân tố có thể gây ra lo lắng cho tuyển Việt Nam khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt buộc phải thắng, thậm chí thắng cách biệt Malaysia ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027 nếu muốn giành vé vào VCK.

Ở lượt đi, tuyển Việt Nam chơi hoàn toàn lép vế và thua đậm 0-4. Khi đội bạn tiếp tục tăng cường lực lượng, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm bài toàn nan giải khi hướng tới vòng loại Asian Cup.