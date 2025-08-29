Đối thủ thua liền 2 trận, tuyển Việt Nam đón tin vui lớn ở giải châu Á

U23 Bangladesh chính là đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam ở vòng loại giải U23 châu Á 2026. Trận đấu giữa hai đội vào ngày 3/9 tới sẽ có ý nghĩa rất quan trọng bởi một chiến thắng sẽ mở toang cơ hội cho thầy trò HLV Kim Sang-sik giành tấm vé vào VCK giải châu lục vào năm sau.

U23 Việt Nam vừa đón một “tin vui lớn” từ U23 Bangladesh. Lý do là bởi đội bóng này vừa thi đấu không mấy ấn tượng, thua liền cả 2 trận giao hữu trước Bahrain cách đây ít ngày.

Ở trận “lượt đi” gặp Bahrain (ngày 18/8), Bangladesh mắc sai lầm ở hàng phòng ngự sau đó để thua 0-1 khi bị thổi phạt penalty. Sang trận thứ hai (ngày 22/8), U23 Bangladesh tiếp tục bộc lộ những sai lầm lớn ở khâu phòng ngự và phải nhận tới 4 bàn thua trước khi ghi 2 bàn gỡ muộn màng, chấp nhận thất bại chung cuộc 2-4.

Trước 2 trận thua này, U23 Bangladesh cũng đá trận giao hữu kín gặp đội không chuyên là Bangladesh Army. Kết quả là hàng công của U23 Bangladesh đã thi đấu bế tắc với kết quả 0-0.

U23 Bangladesh - đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam, đang có phong độ cực tệ.

Nếu tính cả phong độ suốt thời gian qua, U23 Bangladesh có chỉ số cực kỳ “thảm họa”. Họ không thắng suốt 13 trận liên tiếp gần nhất, trong đó thua tới 10, hòa 3. Lần gần nhất mà U23 Bangladesh có thể giành chiến thắng đã cách đây tới gần 6 năm, kể từ trận thắng Sri Lanka 1-0 ngày 5/12/2019 trong khuôn khổ giao hữu.

Mới đây, U23 Bangladesh đã có sự bổ sung lực lượng, nổi bật có chân sút Cuba Mitchell, cầu thủ có cả dòng máu Anh, Jamaica và Bangladesh. Tiền đạo sinh năm 2005 này sinh ra ở Birmingham (Anh), có thời gian ăn tập và thi đấu cho các đội trẻ của Birmingham cũng như Sunderland.

Tuy nhiên, với phong độ quá tệ, U23 Bangladesh rất khó có thể cản bước U23 Việt Nam ở vòng loại giải châu Á sắp tới. Nếu không có bất ngờ xảy ra, khả năng cao thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giành trọn chiến thắng, thậm chí với tỷ số cách biệt ở trận ra quân ngày 3/9 tới.

Nếu thắng trận đầu tiên, U23 Việt Nam sẽ tạo hiệu ứng tốt về tinh thần, đồng thời nắm lợi thế lớn để giành tấm vé dự VCK giải U23 châu Á 2026.