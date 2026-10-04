Tuyển Việt Nam gặp mối lo sau chiến thắng kịch tính của đối thủ Tây Á

Việc UAE đánh bại Oman cũng mang tới lời thách thức tiềm tàng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Rạng sáng 4/10 (giờ Việt Nam), tuyển UAE đối đầu tuyển Oman trong khuôn khổ trận bán kết Oman với tỷ số 1-0 trong trận bán kết giải Arabian Gulf Cup (Gulf Cup 27) diễn ra vào tối ngày 03/10/2026 tại Jeddah, Saudi Arabia. Đáng lưu ý, UAE chính là đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam tại VCK Asian Cup đầu năm 2027.

Trận đấu giữa UAE vs Oman diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên. Trong thế trận cân bằng, bước ngoặt xảy đến ở phút 22, khi Ousmane Camara ghi bàn mở tỷ số cho tuyển UAE bằng một pha đánh đầu sau đường tạt bóng của Mamadou Coulibaly.

Sau bàn vượt lên, tuyển UAE kiểm soát thế trận, song vẫn gặp nhiều khó khăn trước nỗ lực tấn công của tuyển Oman.

UAE (áo trắng) đánh bại Oman với tỷ số 1-0.

Trong hiệp hai, UAE còn được hưởng một quả penalty nhưng cú sút của Nicolas Gimenez lại không thắng được thủ môn Oman Ibrahim Al-Mukhaini. Sau đó, Oman chơi quyết tâm ở thời điểm cuối trận, tạo được vài cơ hội nhưng không thể ghi bàn.

Kết thúc trận đấu, UAE giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Kết quả này giúp tuyển UAE giành quyền vào chung kết giải Arabian Gulf Cup gặp chủ nhà Saudi Arabia.

Đáng lưu ý, UAE cũng đang duy trì chuỗi trận ấn tượng với 6 trận bất bại trong năm 2026 bao gồm 5 trận thắng.

Chắc chắn, phong độ ổn định của UAE chính là thách thức lớn cho tuyển Việt Nam khi hai đội phải chạm trán nhau ngay lượt mở màn tại Asian Cup 2027. Đặc biệt, ở giải này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ còn phải gặp 2 đối thủ khác cũng rất mạnh là Hàn Quốc và Yemen.