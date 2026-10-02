Ghi 4 bàn, tuyển Việt Nam vẫn... “buồn nhiều hơn vui”?

Tuyển Việt Nam ngược dòng thắng Pakistan 4-2, nhưng cách đội bóng của HLV Kim Sang-sik để đối thủ ghi 2 bàn và nhiều lần tạo ra sóng gió mới là điều đáng lo.

4 bàn thắng không thể che hết những “tử huyệt”

Nhìn vào tỷ số, tuyển Việt Nam vừa có một trận đấu thành công. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik ghi 4 bàn, tạo ra 18 cú dứt điểm và 8 lần đưa bóng đi trúng đích, đồng thời kiểm soát 55% thời lượng bóng. Đình Bắc có 1 bàn, 2 kiến tạo; Hoàng Đức và Hai Long cùng lập công, còn Minh Hoàng ghi bàn ấn định chiến thắng.

Nhưng nếu bỏ tỷ số sang một bên, màn trình diễn này vẫn để lại không ít dấu hỏi.

Bàn thua đầu tiên đến từ một tình huống rất đáng trách. Hai Long xử lý bóng lỗi, sau đó Hoàng Hên và Ngọc Bảo phối hợp phòng ngự không ăn ý, để cầu thủ Pakistan thoát xuống đối mặt Patrik Lê Giang. Đó không phải một pha tấn công được tổ chức quá phức tạp, mà là tình huống Việt Nam tự đặt mình vào thế nguy hiểm.

Điều đáng nói hơn là sau khi ngược dòng để dẫn lại 3-1 trước Pakistan, đội vừa dễ dàng thua đậm Thái Lan 0-4, tuyển Việt Nam vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Phút 88, Pakistan rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Một cú sút của Kaleemullah Khan đi qua hàng phòng ngự, bóng còn chạm người đổi hướng khiến Patrik Lê Giang không thể cứu thua. Đây có thể được xem là một bàn thua có phần thiếu may mắn, nhưng trước đó tuyển Việt Nam đã để trận đấu chuyển sang trạng thái đôi công khá cởi mở.

Tuyển Việt Nam thi đấu không mấy ấn tượng dù thắng Pakistan.

Thống kê cuối trận cho thấy Pakistan tung ra tới 12 cú dứt điểm, trong đó có 4 lần trúng đích. Giả sử nếu đội bạn có những chân sút lợi hại hơn, có lẽ tuyển Việt Nam đã nhận nhiều hơn 2 bàn thua.

Vấn đề vì thế không nằm đơn thuần ở việc tuyển Việt Nam thủng lưới hai lần. Đáng lo hơn là khả năng kiểm soát trận đấu sau khi đã chiếm lợi thế. Tuyển Việt Nam dẫn 3-1 nhưng vẫn cho Pakistan cơ hội rút ngắn xuống 2-3. Chỉ vài phút sau, Đình Bắc mới kiến tạo để Minh Hoàng tái lập cách biệt 2 bàn.

Trước một đội khá yếu như Pakistan, tuyển Việt Nam có thể sửa sai bằng một bàn thắng khác. Nhưng trước một đối thủ có chất lượng và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, những khoảng trống như vậy hoàn toàn có thể khiến đội bóng phải trả giá.

Malaysia sẽ không cho tuyển Việt Nam nhiều cơ hội sửa sai

Đây mới là phần khiến chiến thắng 4-2 cần được nhìn nhận thận trọng. Malaysia chính là đối thủ tuyển Việt Nam sẽ gặp ở trận tranh hạng ba. Và họ vừa trải qua một trận đấu rất khác Pakistan: đánh bại Singapore 6-0, kết thúc vòng bảng với 7 điểm, ghi 9 bàn và không để thủng lưới.

Đáng chú ý, Malaysia bước vào trận đấu với tuyển Việt Nam trong trạng thái tinh thần khá cao. HLV Tan Cheng Hoe muốn đội bóng duy trì đà hưng phấn và hướng tới chiến thắng ở trận tranh hạng ba.

Đó là lý do tuyển Việt Nam không thể chỉ nhìn vào 4 bàn thắng trước Pakistan để hài lòng. Hàng công đã cho thấy khả năng tạo ra khác biệt. Đình Bắc vào sân và lập tức tạo ảnh hưởng lớn. Hoàng Đức trở lại bằng một bàn thắng. Hai Long cũng có pha lập công quan trọng. Những tín hiệu ấy rất tích cực.

Chiến thắng nhưng tuyển Việt Nam vẫn để lại rất nhiều mối lo.

Nhưng một đội bóng muốn đánh bại Malaysia cần nhiều hơn thế. Tuyển Việt Nam phải hạn chế tối đa những tình huống mất bóng nguy hiểm, cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự và đặc biệt là kiểm soát trận đấu sau khi dẫn bàn. Nếu tiếp tục để đối phương có những khoảng trống như Pakistan đã có, 4 bàn thắng sẽ không phải lúc nào cũng đủ để cứu đội bóng.

Vì thế, 4-2 có thể là một chiến thắng quan trọng để tuyển Việt Nam lấy lại tinh thần sau thất bại trước Thái Lan. Nhưng nếu hỏi điều gì đáng nhớ nhất sau trận đấu này, có lẽ không chỉ là 4 bàn thắng.

Đó còn là lời cảnh báo từ 2 bàn thua. Bởi Malaysia sẽ không cho tuyển Việt Nam quá nhiều cơ hội để mắc lại những sai lầm ấy.

Tuyển Việt Nam vừa thua Thái Lan “lấm lưng trắng bụng”. Nếu tiếp tục sảy chân trước Malaysia, áp lực với thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ rất lớn.