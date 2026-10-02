Hi hữu: Cả đội Malaysia ăn mừng vỡ òa, rồi điếng người khi bị Indonesia “cướp” vé chung kết

Một sự cố “cười ra nước mắt” đã xảy ra ở giải FIFA ASEAN Cup ngay trong lần đầu tiên giải được tổ chức.

Hãng truyền thông Detik (Indonesia) vừa đề cập tới một tình huống hết sức bi hài xảy ra ở lượt cuối bảng A, giải FIFA ASEAN Cup.

Theo đó, tất cả các thành viên tuyển Malaysia, gồm cả cầu thủ, ban huấn luyện, đều đã ăn mừng theo cách vỡ òa sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, khi họ thắng đậm Singapore 6-0. Đoạn video được chia sẻ cho thấy, các thành viên Malaysia đã ôm chầm lấy nhau, nhảy múa, hò reo, mỗi thành viên đều nở những nụ cười vô cùng hân hoan.

Dường như, tất cả đội Malaysia đều đã nghĩ rằng kết quả đó là đủ để họ chính thức lọt vào chung kết, bởi ở trận cùng giờ vào cùng thời điểm đó, Indonesia chỉ dẫn Bangladesh 7-2 nhưng cần ghi thêm 2 bàn mới vượt qua được Malaysia.

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Cầu thủ Malaysia thi nhau ăn mừng.

Thế nhưng, rốt cuộc tuyển Malaysia lại trải qua một phen “mừng hụt” đầy căng đắng. Bởi khi trận Indonesia kết thúc, đội chủ nhà lại thắng 9-2 sau 7 phút bù giờ dù trước đó trọng tài chỉ báo có 2 phút bù giờ.

Vài phút sau những màn ăn mừng hụt, HLV và cầu thủ Malaysia đã kiểm tra kết quả trận đấu của Indonesia trên điện thoại di động ở ngoài sân. Vẻ mặt của họ lập tức trở nên cau có và ủ rũ khi biết rằng họ đã để tuột tấm vé chung kết vào tay của chủ nhà Indonesia.

HLV và ban huấn luyện Malaysia rất sốc sau khi kiểm tra điện thoại di động về kết quả trận Indonesia.

Được biết, một số cầu thủ và truyền thông Malaysia tỏ ra khá phẫn nộ trước việc trọng tài thay đổi số phút bù giờ ở trận đấu của Indonesia. LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng làm đơn đề nghị FIFA giải trình, làm rõ vấn đề gây tranh cãi này.



