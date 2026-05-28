Tuyển Việt Nam đón “tin vui” từ Indonesia trước thềm AFF Cup

Cụ thể, HLV đội U19 Indonesia Nova Arianto vừa chia sẻ với truyền thông về mục tiêu của đội nhà tại giải U19 Đông Nam Á 2026 chuẩn bị được khởi tranh ở xứ Vạn đảo. Đáng lưu ý, U19 Indonesia nằm bảng A cùng U19 Việt Nam, Timor Leste và Myanmar.

HLV Nova Arianto khẳng định rằng U19 Indonesia hoàn toàn không đặt mục tiêu giành chức vô địch dù có lợi thế sân nhà. Thay vào đó, ông chỉ coi đây là cơ hội để giúp các cầu thủ cọ xát chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á vào năm sau.

Do không đặt mục tiêu giành danh hiệu, ưu tiên lớn nhất của HLV Nova Arianto sẽ là trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ mà ông triệu tập, qua đó đánh giá năng lực của từng thành viên nhằm hướng tới vòng loại châu Á.

"Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng tại AFF, tôi sẽ sử dụng tất cả các cầu thủ mà chúng tôi mang đến vì, một lần nữa, tôi muốn xem những cầu thủ nào có thể thi đấu cho Indonesia ở vòng loại (Giải vô địch U20 châu Á 2027)", HLV Nova Arianto nói.

Theo vị thuyền trưởng của Indonesia, giải Đông Nam Á lần này chỉ đơn thuần là một giai đoạn thử nghiệm chiến lược. Ông cũng cho rằng U19 Indonesia cần có sự phát triển lâu dài thay vì chỉ chú trọng vào những mục tiêu trước mắt.

“Bởi vì một lần nữa, AFF là một phần trong quá trình thử nghiệm hướng tới vòng loại của chúng tôi," HLV Nova Arianto khẳng định.

U19 Indonesia không đặt mục tiêu giành danh hiệu ở giải Đông Nam Á chuẩn bị khởi tranh trên sân nhà.

Với phương châm này, HLV Nova Arianto hy vọng đội tuyển trẻ Indonesia sẽ tiếp thu được nhiều bài học quý giá trong suốt giải đấu. Việc đánh giá kỹ lưỡng từng trận đấu tại AFF Cup sẽ là yếu tố then chốt trong việc xây dựng một đội bóng vững mạnh.

"Nếu chúng ta giành chiến thắng một lần nữa, kỳ vọng của công chúng dành cho đội tuyển quốc gia chắc chắn sẽ rất cao. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ tập trung vào từng trận đấu một" - HLV Nova Arianto nói thêm.

Việc Indonesia không đặt mục tiêu vô địch cũng sẽ mang tới cơ hội cho các đối thủ trong đó có U19 Việt Nam.

Hiện ở đấu trường U19 Đông Nam Á, Indonesia vẫn đang là đương kim vô địch. Họ đã đánh bại Thái Lan trong trận chung kết ở giải đấu gần nhất năm 2024 để lên ngôi trên sân nhà. Tuy nhiên, ở giải năm nay, việc Indonesia không đặt mục tiêu danh hiệu cũng sẽ là cơ hội thuận lợi cho các đối thủ cạnh tranh trong đó có U19 Việt Nam.

Nếu đối thủ chỉ đặt mục tiêu cọ xát, U19 Việt Nam sẽ nắm cơ hội lớn để hướng tới chiến thắng ở trận đối đầu trực tiếp, qua đó hướng tới suất nhất bảng A, tạo lợi thế ở bán kết tại giải Đông Nam Á khởi tranh từ ngày 1/6 tới.